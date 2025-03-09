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Кременчуг нанес Соколу второе поражение в полуфинале чемпионата Украины

Олексій Мурзак — 9 марта 2025, 16:30
Кременчуг нанес Соколу второе поражение в полуфинале чемпионата Украины
ФХУ

В субботу, 9 марта, состоялся второй матч между Соколом и Кременчугом в рамках полуфинального поединка чемпионата Украины, где победу снова праздновал полтавский клуб.

Поединок завершился со счетом 3:0. Таким образом, счет в серии стал 2:0 в пользу Кременчуга. Как известно, в первой встрече между командами победу также праздновал коллектив с Полтавщины.

Плей-офф чемпионата Украины по хоккею
Полуфинал, 9 марта, 2-й матч

Сокол – Кременчуг 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)
Счет в серии 0:2

Шайбы: 0:1 – 14:25 Андрущенко, 0:2 – 21:29 Кривошапкин, 0:3 – 37:20 Лялька

Матчи в серии продлятся до четырех побед одного из клубов. Трансляции всех поединков серии плей-офф на YouTube-канале Setanta Sport.

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Напомним, на протяжении двух сезонов подряд финальную пару чемпионата Украины составляли Сокол и Кременчуг. В регулярном чемпионате сезона-2024/25 победителем стал Сокол, а Кременчуг занял 4 место.

Завтра, 10 марта, свой второй матч в серии сыграют Киев Кэпиталз и Шторм. В первой встрече победу праздновали хоккеисты столичного клуба.

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