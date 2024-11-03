Киев Кепиталз с хет-триком Панченко разобрался с Днепром в чемпионате Украины

Киев Кепиталз в домашнем матче обыграл херсонский Днепр во 2-м туре чемпионата Украины.

Поединок завершился со счётом 5:3.

Первым голом в сезоне за столичный клуб отличился Ярослав Панченко. В дальнейшем нападающий забросил еще две шайбы и оформил хет-трик.

После безголевого второго периода киевляне отличились двумя шайбами в третьем. Счет до разгромного довели Денис Плесовских и Никита Лесников.

Днепр активизировался в конце игры и смог отквитать три гола. Шайбами у большинства отметились Валентин Мурон и Максим Жовтяк, еще один гол на счету Тимофея Пономарева.

Чемпионат Украины по хоккею

2 тур, 3 ноября

Киев Кэпиталз – Днепр (Херсон) 5:2 (3:0, 0:0, 2:3)

Накануне одесский Шторм в серии буллитов победил киевский Сокол, а Кременчуг забросил 10 шайб херсонскому Днепру.