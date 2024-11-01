Кременчуг разгромил Днепр в стартовом матче чемпионата Украины

Матчем Кременчуга с Днепром стартовал чемпионат Украины по хоккею.

Поединок завершился со счётом 10:3.

Отметим, что встреча должна была состояться в четверг, 31 октября. Однако игру перенесли из-за воздушной тревоги.

Чемпионат Украины по хоккею

1 тур, 1 ноября

Кременчуг – Днепр (Херсон) 10:3 (1:1, 7:1, 2:1)

Также сегодня состоится матч между киевским Соколом и одесским Штормом (начало запланировано на 18:00).

Напомним, что 22 сентября, в Кременчуге состоялся Генеральный конгресс федерации, где был избран новый президент Сергей Мазур. В то же время, Георгий Зубко считает "конгресс" самопровозглашенным, нелегитимным и проведенным в обход устава Федерации хоккея и действующего законодательства Украины.

В преддверии новая Федерация хоккея провела Кубок Украины в Кременчуге. Шторм уверенно обыграл Тризуб истал победителем турнира.