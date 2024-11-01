Кременчуг разгромил Днепр в стартовом матче чемпионата Украины
Матчем Кременчуга с Днепром стартовал чемпионат Украины по хоккею.
Поединок завершился со счётом 10:3.
Отметим, что встреча должна была состояться в четверг, 31 октября. Однако игру перенесли из-за воздушной тревоги.
Чемпионат Украины по хоккею
1 тур, 1 ноября
Кременчуг – Днепр (Херсон) 10:3 (1:1, 7:1, 2:1)
Также сегодня состоится матч между киевским Соколом и одесским Штормом (начало запланировано на 18:00).
Напомним, что 22 сентября, в Кременчуге состоялся Генеральный конгресс федерации, где был избран новый президент Сергей Мазур. В то же время, Георгий Зубко считает "конгресс" самопровозглашенным, нелегитимным и проведенным в обход устава Федерации хоккея и действующего законодательства Украины.
В преддверии новая Федерация хоккея провела Кубок Украины в Кременчуге. Шторм уверенно обыграл Тризуб истал победителем турнира.