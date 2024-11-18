Киев Кепиталз в матче с 10 шайбами обыграл Крыжинку

В понедельник, 18 ноября, состоялся матч чемпионата Украины, в котором Киев Кэпиталз дома обыграл дебютанта чемпионата Крыжинку.

Поединок завершился счётом 9:1.

Встреча началась с дубля 40-летнего Сергея Черненко, еще две шайбы в первом периоде на счету Ярослав Панченко и Никиты Лесникова.

На старте второй 20-минутки Александр Буняк смог отквитать одну шайбу, на что Кепитал с ответа точными ударами Евгения Секирко и Андрея Кривоножкина.

В третьем периоде отличились Даниил Тищенко, Александр Валькун и Себастьян Карпенко.

Чемпионат Украины по хоккею

6 тур, 18 ноября

Киев Кепиталз – Крыжинка 9:1 (4:0, 2:1, 3:0)

Для Кэпиталз это четвертая победа в пяти матчах. В настоящее время киевляне занимают второе место в турнирной таблице чемпионата с 12 баллами в активе. Лидером чемпионата является одесский Шторм, у которого 14 баллов за 5 поединков.

Крыжинка накануне разгромно уступила действующему чемпиону Украины Соколу, а раньше дебютанта деклассировал Кременчуг, забросив 16 шайб без ответа.