Сборная Канады одолела Финляндию и вышла в финал Турнира четырех наций

Сборная Канады обыграла Финляндию в 3 туре Турнира четырех наций.

Поединок завершился со счетом 5:3.

Канадцы фактически решили судьбу матча в первом периоде, который выиграли со счетом 3:0. При этом первые две шайбы забросили за 46 секунд. Голами отметились Коннор Макдэвид, Нейтан Маккиннон и Брейден Пойнт.

Во втором периоде Маккиннон оформил дубль. Финны смогли ответить в третьей 20-минутке шайбой Эса Линделла и дублем Микаэля Гранлунда.

Турнир четырех наций-2025

3тур, 17 февраля

Финляндия – Канада 3:5 (0:3, 0:1, 0:1, 3:1)

Шайбы: 0:1 – 4:13 Макдэвид, 0:2 – 4:59 Маккиннон, 0:3 – 13:02 Пойнт, 0:4 – 25:03 Маккиннон, 1:4 – 53:19 Линделл, 2:4 – 58:20 Гранлунд, 3:4 – 58:43 Гранлунд, 3:5 – 59:05 Кросби

Обзор матча

Для Канады это вторая победа на турнире. Ранее коллектив Джона Купера в овертайме обыграл Швецию (4:3), но уступил американцам (1:3).

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В финале канадцы встретятся со сборной США, которая перед заключительным матчем со Швецией имеет две победы.