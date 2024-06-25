Макдевид стал лучшим игроком Кубка Стэнли
Канадский нападающий Эдмонтона Коннор Макдевид стал лучшим игроком нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли.
Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.
Он показал безумную результативность, записав в свой актив 42 очка (8 голов и 34 ассиста) в 25 матчах и получил трофей Конна Смайта, который вручают лучшему игроку плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Напомним, в финальном матче серии Флорида Пантерз минимально одолела Эдмонтон Ойлерз и впервые в истории стала обладателем Кубка Стэнли.
В свою очередь Эдмонтон мог стать лишь второй командой в истории финалов, сумевшей выиграть серию, уступая 0:3.