Днепр дал бой Соколу в чемпионате Украины, но все же уступил в одну шайбу

В понедельник, 17 февраля, состоялся матч регулярного чемпионата Украины по хоккею, в котором Днепр принимал Сокол.

Несмотря на неплохую игру от херсонского клуба, победу со счетом 4:3 одержали действующие чемпионы первенства.

Первый и второй периоды команды провели почти на равных, хозяева льда пропустили на одну шайбу больше, впрочем, спастись в заключительной 20-минутке и хотя бы перевести игру в овертайм им не удалось.

Сокол после победы набрал 59 баллов и нарастил отрыв от Киев Кэпиталз, который с 52 очками идет вторым. Днепр сейчас на 5-м месте (15 очков).

Чемпионат Украины по хоккею сезона-2024/25

Регулярный чемпионат, 17 февраля

Днепр – Сокол 3:4 (1:1, 2:3, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 3:48 Масюк, 1:1 – 6:18 Чердак, 1:2 – 20:36 Бородай, 2:2 – 20:48 Халин (больш), 2:3 – 22:51 Чердак, 3:3 – 14, 3:4 – 19:17

Напомним, вчера в чемпионате Украины состоялось 2 игры. Кременчуг разгромил Крыжинку, а Шторм в матче с 9 шайбами не имел проблем с Киев Кэпиталз.