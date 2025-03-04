Сокол разгромил Днепр и выиграл регулярный сезон чемпионата Украины
ХК Сокіл
Во вторник, 4 марта, состоялись заключительные матчи регулярного сезона чемпионата Украины по хоккею.
Киевский Сокол обыграл херсонский Днепр со счетом 11:6, а Киев Кэпиталз на выезде дожал одесский Шторм – 4:3.
Победа позволила столичному коллективу выиграть регулярный сезон чемпионата Украины. В активе клуба 22 победы и 7 поражений. Второе место занял Киев Кэпиталз, третьим стал Шторм, а четвертым – Кременчуг.
Чемпионат Украины
4марта
Сокол – Днепр 11:6 (1:1, 6:1, 6:1, 4:4)
Шторм (Одесса) – Киев Кэпиталз 3:4 (1:1, 0:0, 2:3)
По итогам сезона сформировались пары плей-офф:
- Сокол (Киев) – Кременчуг
- Киев Кэпиталз – Шторм (Одесса)
Напомним, в первом матче дня Кременчуг второй раз за два дня разгромил Льдинку