Онофрийчук завоевала серебро, Оноприенко — бронзу на этапе Гран-при

Украинки Таисия Онофрийчук и Виктория Оноприенко заняли второе и третье места на этапе Гран-При в чешском Брно.

Об этом сообщает федерация художественной гимнастики Украины.

Таисия и Виктория прошли квалификации на финалы, которые пройдут в воскресенье, 16 июня, по всем видам и по сумме баллов заняли призовые места. Победительницей многоборья стала болгарка Эльвира Краснобаева.

Напомним, накануне Онофрийчук отметила 16-летие бронзой на чемпионате Европы. Также сборная Украины по гимнастике завоевала бронзу в финале с 3 лентами и 2 мячами.