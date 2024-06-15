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Онофрийчук завоевала серебро, Оноприенко — бронзу на этапе Гран-при

Микола Дендак — 15 июня, 21:57
Онофрийчук завоевала серебро, Оноприенко — бронзу на этапе Гран-при

Украинки Таисия Онофрийчук и Виктория Оноприенко заняли второе и третье места на этапе Гран-При в чешском Брно.

Об этом сообщает федерация художественной гимнастики Украины.

Таисия и Виктория прошли квалификации на финалы, которые пройдут в воскресенье, 16 июня, по всем видам и по сумме баллов заняли призовые места. Победительницей многоборья стала болгарка Эльвира Краснобаева.

Напомним, накануне Онофрийчук отметила 16-летие бронзой на чемпионате Европы. Также сборная Украины по гимнастике завоевала бронзу в финале с 3 лентами и 2 мячами.

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