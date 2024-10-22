Организацией чемпионата Украины занималась малоизвестная фирма с 23-летним директором за 6 млн гривен – расследование

Министерство молодежи и спорта Украины через подчиненное государственное учреждение "Управление сборных команд и обеспечение спортивных мероприятий "Укрспортобеспечение" заплатило более 6,6 млн. гривен за организацию чемпионата Украины по спортивной гимнастике.

Об этом сообщает Tribuna.com в расследовании совместно с независимым антикоррупционным центром NGL.media.

Деньги получила 23-летняя Валерия Гуторко, которая является владелицей ранее никому не известной компании "Киев медиа продакшн". Именно эта фирма стала поставщиком услуг для спортивных соревнований, которые стали самыми дорогими с начала полномасштабного вторжения России в Украину среди финансировавшихся из государственного бюджета. Организатором соревнований была олимпийская чемпионка и чемпионка мира Стелла Захарова.

Общая смета чемпионата Украины составила 8,5 млн. гривен, из которых 6,6 получила компания "Киев медиа продакшн". "Укрспортобеспечение" заключило с этой фирмой восемь сделок. Пять из них были опубликованы через систему публичных закупок Prozorro, еще три соглашения на сумму менее 50 тысяч гривен "Укрспортобеспечение" предоставило в ответ на журналистский запрос.

Все соглашения были заключены без конкурса, поскольку для проведения соревнований, включенных в календарный план спортивных мероприятий, разрешено подписывать прямые договоры. Фирма Валерии Гуторки, которая была основана в конце 2021 года, получила примерно 6,65 млн гривен, хотя эти заказы стали первыми для нее.

Беседа пока уже не проживает в Украине, а по запросу журналистов отказалась говорить о соглашениях с "Укрспортобеспечением":

"Я уже передала информацию, сейчас человек должен вам от меня позвонить", – заверила Валерия.

"Киев медиа продакшн", как утверждается в актах предоставленных услуг, предоставила в аренду оборудование для судей, видео- и аудиоаппаратуру, перевозила и монтировала гимнастическое оборудование и другое. Самым интересным из этого стала ситуация с планшетами. По контракту среди оборудования предусмотрены ноутбуки, планшеты, видеопроекторы с экранами и сервер.

Девять опрошенных журналистами судей рассказали, что не помнят никаких планшетов, хотя по соглашению было предусмотрено сразу 30 штук. Также в договоре указана аренда 10 ноутбуков модели Toshiba Satellite A200, которую знали по продажам еще в начале 2010-х, на соревнованиях использовались ноутбуки DELL.

Ведущая тренер штатной команды национальной сборной по спортивной гимнастике Оксана Слюсарчук утверждала, что переговоры вела именно Стелла Захарова, однако олимпийская чемпионка обвинила журналистов в провокации:

"Я на эти вопросы отвечать не буду. Можете спросить меня о чемпионате Украины, в котором я как организатор участвовала. А в этих вопросах о подрядчике я ничего не знаю, поэтому звиняйте".

Захарова также была главным судьей чемпионата – но об этом говорить четко не захотела.

"Я могу как судья организовывать, и у нас это практикуется. У нас есть какие-то люди, которые отвечали за судейский корпус. Если же вы хотите провокацию... Я не хочу разговаривать на провокационные вопросы. Еще раз повторяю, если вы хотите, чтобы я вам ответила как спортсменка за это прекрасное мероприятие, которое не проходило 45 лет, пожалуйста, буду на все отвечать".

В итоге за 8,5 млн гривен бюджетных денег мы получили довольно противоречивое мероприятие, на котором не выступали ведущие украинские спортсмены, а одним из организаторов события стала сомнительная компания, которая до этого даже не имела бюджетных заказов, владелица которой уже выехала из Украины.

В подчиненном Министерством молодежи и спорта государственному учреждению "Укрспортобеспечение" затруднились ответить на вопрос о сотрудничестве с "Киев медиа продакшн" и возможность выбрать других подрядчиков для организации ивента.