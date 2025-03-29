Онофрийчук в третий раз подряд выиграла многоборье на этапах Гран-при

Украинская гимнастка Таисия Онофрийчук стала победительницей многоборья Гран-при, который проходит во французском Тье.

Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины.

С результатом 115,251 балла 16-летняя украинка добыла золотую медаль соревнования. В четверке лучших также нашлись места еще двум украинкам: Полина Карика стала бронзовым призером (107,301 балла), а Анастасия Икан заняла четвертое место (106,418 балла).

Украинских спортсменок разделила лишь итальянка Тара Драгаш, которая получила за свое выступление 108,252 балла и, как итог, серебряную медаль.

Стоит отметить, что для Онофрийчук это уже третья подряд победа в многоборье на этапах Гран-при. Ранее Таисия выиграла "золото" в Тарту (Эстония) и Марбелье (Испания).

Но и на этом украинки не завершили свои выступления на этапе в Тье. Завтра, 30 марта, Онофрийчук будет бороться за награды во всех финалах, в которые она квалифицировалась с лучшим результатом. Полина Карика выступит в финалах с мячом и булавами, в то время, как Анастасия Икан попытается победить в финалах с обручем и лентой.

Напомним, что сегодня, 30 марта, состоялись первые матчи финальных серий плейоф Суперлиги Украины по волейболу.