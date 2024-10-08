Легендарная спортсменка возглавила Федерацию гимнастики Украины

Сегодня, 8 октября, прошла внеочередная конференция Украинской федерации гимнастики, на которой избрали нового президента.

Об этом сообщает ФГУ.

Новым руководителем организации был избран главный тренер сборной команды Украины по художественной гимнастике Ирина Дерюгин. Ее кандидатуру единогласно поддержали все делегаты.

До этого она занимала должность первой вице-президента организации, а президентом был Александр Сухомлин, сложивший свои полномочия по собственному желанию.

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Напомним, Дерюгина является двукратной чемпионкой мира по художественной гимнастике. Впервые она завоевала золотую награду в 19 лет, повторив это достижение через два года. После завершения профессиональной карьеры стала тренером.