Ураган одолел Сухую Балку в финале Кубка Украины

В воскресенье, 27 апреля, состоится финальный поединок Кубка Украины по футзалу, в котором действующий обладатель трофея Ураган переиграл Сухую Балку.

Поединок завершился со счетом 6:4.

У победителя по дублю в активе Терентьева и Приходько, еще по голу в активе Богославского и Сирицкого.

Кубок Украины

Финал, 27 апреля

Ураган – Сухая Балка

Голы: 1:0 – 7 Терентьев, 2:0 – 8 Приходько, 3:0 – 16 Терентьев, 3:1 – Ковалев, 3:2 – Милинький, 3:3 – 32 Нижник, 4:3 – 34 Богославский, 5:3 – 37 Приходько, 6:3 – 38 Сирицкий, 6:4 – 39 Нижник

На пути в финал Сухая Балка одержала победу в серии пенальти, одолев ровенский Кардинал. Ураган также в серии пенальти переиграл киевский SkyUp.

Напомним, в пятницу, 18 апреля, матчами 22 тура завершилась регулярная часть футзальной Экстра-лиги сезона 2024/25 и определились все пары плейофов.