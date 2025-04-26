Ураган в серии пенальти одолел SkyUp и стал первым финалистом Кубка Украины

В субботу, 26 апреля, определился первый финалист Кубка Украины по футзалу сезона-2024/25.

Им стал Ураган, который переиграл столичный SkyUp.

В основное время команды сыграли вничью 3:3, а в серии пенальти победу праздновал клуб из Ивано-Франковска.

Отметим, что в серии регулярного сезона Экстра-лиги SkyUp дважды проиграл Урагану.

Напомним, киевский коллектив уверенно прошел предыдущую стадию, разгромив Любарт (4:1). Клуб из Ивано-Франковска в свою очередь оказался сильнее Сокола (4:2).

Кубок Украины по футзалу сезона-2024/25

Полуфинал, 26 апреля

SkyUp (Киев) – Ураган (Ивано-Франковск) 3:4 (пен)

Голы: 1:0 – 16 Лукас, 1:1 – 23 Масевич, 1:2 – 22 Жуков, 2:2 – 28 Тменов, 3:2 – 31 Оницаренко, 3:3 – 37 Дычук

В другом полуфинале сыграют Сухая Балка и Кардинал. Первые выдали триллер в матче с Энергией (3:3), победитель которого определился только в серии пенальти. А ровенская команда сенсационно обыграла Аврору (4:3), нанеся чемпиону регулярного сезона первое поражение.