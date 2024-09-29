ЧМ-2024. Украина – Венесуэла: онлайн-трансляция

В воскресенье, 29 сентября, сборная Украины по футзалу проведет матч 1/4 финала чемпионата мира 2024. "Сине-желтым" будет противостоять национальная команда Венесуэлы.

Поединок состоится в узбекистанском Ташкенте. Видеотрансляция проводится телеканалом "Суспильное спорт", а также региональными телеканалами Суспильного.

Чемпион проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по Киеву.

Напомним, на групповом этапе команда Александра Косенко сначала разгромно проиграла действующим вицечемпионам мира – аргентинцам (1:7), но впоследствии уверенно победила Анголу (7:2) и Афганистан (4:1) , заняв второе место в квартете. В плей-офф "сине-желтые" стартовали с победы над Нидерландами (3:1) в 1/8 финала.