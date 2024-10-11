Ураган примет Любарт, in.IT против Сокола: сегодня стартует Экстралига-2024/25

Сегодня, 11 октября, двумя матчами начинается розыгрыш чемпионата Украины по футзалу-2024/25.

Бронзовый призер в прошлом сезоне Ураган (Ивано-Франковск) примет дебютанта высшего дивизиона – луцкий Любарт, а львовский in.IT сыграет против хмельницкого Сокола. Начало обоих поединков запланировано на 16:00.

Чемпионат Украины – Экстралига

1 тур, 11 октября

16:00 Ураган – Любарт

16:00 in.IT – Сокол

Напомним, в прошлом сезоне чемпионом Украины стал киевский ХИТ. В финальном противостоянии команда Олега Лукьяненко не оставила шансов Энергии.

Недавно сборная Украины по футзалу установила историческое достижение, заняв третье место на чемпионате мира-2024 в Узбекистане. Отметим, что большинство сборников являются представителями национального первенства.