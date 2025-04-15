Сборная Украины завершила отбор на Евро-2026 победой над Румынией

Сборная Украины победой над Румынией завершила свой путь в основном раунде отбора Евро-2026.

Номинально домашний матч, который состоялся в польском Кошалине в "Hala widowiskowo sportowa", завершился со счетом 3:1.

Гости смогли выйти вперед после ошибки украинцев – Микитюк сбросил мяч точно на ногу Мани, который с нескольких метров нанес мощный удар по воротам. Украинцы на это ответили элегантным голом пяткой от Артема Фаренюка.

Во второй половине "сине-желтых" вывел вперед Назар Швед, который в касание пробил по воротам соперника после передачи Микитюка. Впоследствии увеличил преимущество сборной Украины Ростислав Семенченко, который отправил мяч в пустые ворота с передачи Абакшина.

Отбор на Евро-2026 – футзал

6тур, 15 апреля

Украина – Румыния 3:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Маня, 1:1 – 16 Фаренюк, 2:1 – 25 Швед, 3:1 – 31 Семенченко

Украина: Савенко, Фаренюк, Сагайдачный, Корсун (к), Семенченко; Сирицкий, Сухов, Швед, Жук, Микитюк, Чернявский, Абакшин, Зварич, Первеев.

Румыния: Тоница (к), Дудеу, Араужо, Миклош, Настай; Войн, Маня, Ислай, Тоадер, Кюшмеди, Ковач, Каньо, Балинт.

Предупрежден: Балинт (29).

Подопечные Александра Косенко по итогам 6 туров набрали максимальные 18 баллов и обеспечили себе место в финальном турнире Евро-2026.

Обзор матча

Напомним, Украина в матче 5 тура разгромила сборную Кипра, забив соперникам 11 мячей. Ранее украинцы деклассировали Германию 9:0. До этого был разгром над Кипром (7:0), победы над Румынией (2:0) и над немцами (5:3) на выезде.