Сборная Украины с покером Жука разгромила Германию в отборе на Евро-2026

Сборная Украины в номинально домашнем матче, который состоялся в столице Молдовы – Кишиневе, снова обыграла команду Германии в рамках отбора на Евро-2026 по футзалу.

Поединок завершился со счетом 9:0.

В первой половине "сине-желтые" благодаря феноменальной игре Андрей Мельника отметились тремя голами. Сначала универсал отдал две результативные передачи на Евгения Жука, а в конце тайма эффектно прошел соперников и мощным ударом пробил голкипера немцев.

Вторая половина началась с гола от украинцев сразу после введения мяча в игру. Михаил Зварич отпасовал на Даниила Абакшина, который пробил вратаря (4:0).

В дальнейшем сборная Украины отличилась еще пять раз, сначала Микитюк забил в стремительной контратаке, после дубль оформил Абакшин, а Жук покер. Еще один гол в свой актив записал Фаренюк.

Отбор на Евро-2026 – футзал

4 тур, 4 февраля

Украина - Германия 9:0 (3:0)

Голы: 1:0 – 4 Жук, 2:0 – 7 Жук, 3:0 – 17 Мельник, 4:0 – 21 Абакшин, 5:0 – 27 Микитюк, 6:0 – 28 Абакшин, 7:0 – 31 Фаренюк, 8:0 – 32 Жук, 9:0 – 38 Жук

Для "сине-желтых" это четвертая победа в отборе на европейское первенство, до этого был разгром над Кипром (7:0), победы над Румынией (2:0) и над немцами (5:3).

Следующие матчи квалификации на Евро-2026 украинцы сыграют в апреле – против Кипра (11 апреля) и Румынии (15 апреля).