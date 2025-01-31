Сборная Украины одолела Германию в отборе на Евро-2026

Сборная Украины на выезде обыграла команду Германии в рамках отбора на Евро-2026 по футзалу.

Поединок завершился со счетом 5:3.

Встреча неудачно началась для украинской команды, уже на 3-й минуте голом отметился Суад Ак. Однако "сине-желтые" смогли собраться и усилили давление на ворота соперников. Их старания завершилось восстановлением равновесия на 9-й минуте - мяч после прострела Чернявского попал в перекладину, Жук поборолся за позицию, а Чернявский был первым на добивании (1:1).

В дальнейшем сборная Украины не сбавила оборотов и отличилась четыре раза в период с 14 по 18-ю минуту матча. На что немцы ответили реализованным пенальти в конце тайма.

В начале второй половины Суад Ак оформил дубль, когда реализовал выход один на один с голкипером и установил окончательный счет в игре – 3:5.

Отбор на Евро-2026 – футзал

3 тур, 31 января

Германия – Украина 3:5 (2:5)

Голы: 1:0 – 3 Ак, 1:1 – 9 Микитюк, 1:2 – 14 Жук, 1:3 – 15 Семенченко, 1:4 – 18 Микитюк, 1:5 – 18 Корсун, 2:5 – 18 Оливейра (пен), 3:5 – 22 Ак

Для "сине-желтых" это третья победа в отборе на европейское первенство, до этого был разгром над Кипром (7:0) и победа над Румынией (2:0).

Следующие матчи квалификации на Евро-2026 украинцы сыграют в апреле - против Кипра (11 апреля) и Румынии (15 апреля).