Сборная Украины досрочно вышла на Евро-2026

Сборная Украины по футзалу досрочно получила путевку на чемпионат Европы 2026 года, поскольку Румыния уступила Германии в матче 5 тура квалификации.

Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу немцев. Таким образом за тур до конца отбора Украина занимает первое место в группе 1 и опережает ближайшего преследователя на 6 очков.

Турнирная таблица

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Украина в своем матче 5 тура деклассировала сборную Кипра, забив соперникам 11 мячей. Ранее украинцы деклассировали Германию 9:0. До этого был разгром над Кипром (7:0), победы над Румынией (2:0) и над немцами (5:3) на выезде.

Последний поединок отбора подопечные Александра Косенко сыграют 15 апреля именно против Румынии. Накануне тренерский штаб "желто-синих" вызвал пятнадцать игроков. В частности, дебютный вызов получил Юрий Сагайдачный.

Чемпионат Европы будет принимать Литва и Латвия. Соревнование пройдет с 20 января по 7 февраля 2026 года. Это будет второй футзальный Евро с участием 16 сборных.