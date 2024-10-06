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ФИФА назвала лучшего игрока бронзового финала Украина – Франция

Руслан Травкін — 6 октября, 18:19
ФИФА назвала лучшего игрока бронзового финала Украина – Франция
Ростислав Семенченко
АФУ

Игрок сборной Украины по футзалу Ростислав Семенченко получил от ФИФА награду лучшему игроку матча бронзового финала ЧМ-2024.

Соответствующая информация размещена на сайте FIFA.com.

Коллектив Александра Косенко одержал победу над сборной Франции со счетом 7:1. Семенченко заменил травмированного Николая Микитюка. Именно после навеса Ростислава второй гол "сине-желтых" забил Михаил Зварыч.

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Отметим, что хеттрик в ворота французов отправил Даниил Абакшин, ставший лучшим в составе "сине-желтых" по системе гол+пас.

Напомним, что футзалисты принесли Украине первую награду в игровых видах спорта на мужских чемпионатах мира. Также футзальной сборной удалось установить 2 собственных рекорда на ЧМ.

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Ростислав Семенченко

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