Непоследовательность судейства, либеральность арбитра ФИФА, тревожный звонок в Днепре: обзор 4 тура Экстралиги

5-6 ноября сборная Украины по футзалу сыграла две победные игры против Чехии, а уже в субботу, 9 ноября, семь "сборников", которые представляли Сокол, Энергию и ХИТ, играли за свои команды в матчах четвертого тура Экстралиги. Его главной особенностью стало то, что впервые в сезоне забитыми мячами отличились все 12 команд, что позволило зафиксировать рекордный показатель результативности.

Кроме этого, в туре было еще несколько интересных событий, которые в сезоне прошли впервые. И чтобы читатели о них узнали, сразу переходим к нашим фишкам, которые либо были в центре, либо, наоборот, могли пройти мимо внимания болельщиков. Их собралось по итогом тура не традиционная десятка, а на одну больше.

Игра тура

Матч финалистов прошлогоднего плей-офф, которыми являются Энергия и ХИТ, в программе тура был вне конкуренции. Вице-чемпион и чемпион Украины подтвердили свой высокий уровень, и существенная разница в счете 1:5 в пользу ХИТа не должна вводить в заблуждение.

У команды Олега Лукьяненко не было целостной подготовки к игре во Львове, ведь сразу пять ее игроков принимали участие в товарищеских матчах сборной Украины против Чехии. Чемпионы Украины выбрали правильную стратегию, и пока сил у игроков было достаточно, ошеломили "энергетиков" двумя забитыми мячами. На это Валерий Легчанов отреагировал тайм-аутом, после которого Энергия постепенно взяла инициативу, позволившую отыграть один мяч. И дальше у "энергетиков" было множество поводов, чтобы восстановить равновесие, но в ударе был Александр Сухов, который не позволил хозяевам отыграться.



ФК Энергия

Ключевым в игре стал третий гол ХИТа на 26-й минуте в исполнении Евгения Жука. Этот мяч оказал существенное влияние психологически на хозяев, что красноречиво подтверждает их беззубая игра в заключительные минуты "5 на 4", которая позволила ХИТу двумя мячами Игоря Чернявского добить "энергетиков".

Время тура

Три часа 15 минут. Именно столько от своего начала в 12.00 продолжалась игра в Днепре между Athletic Futsal и Aurora Team, которая дважды прерывалась воздушными тревогами. Первая из них раздалась на 6-й минуте, но была непродолжительной, и игроки обеих команд даже не успели остыть, поэтому игра возобновилась практически сразу после отбоя.

Второй раз тревога заставила участников игры покинуть площадку, когда судьи готовы были дать свисток к началу второго тайма, и этот вынужденный перерыв затянулся настолько, что был близок к официальному времени, после которого можно говорить о переносе игры – это 75 минут. Впрочем, почти на флажке "времени Х" команды получили возможность вернуться на площадку, и второй тайм прошел от и до.

Здесь можно разве что добавить, что, предоставляя разрешение двум командам из Днепропетровщины на проведение матчей в Днепре, Ассоциация футзала Украины пошла на откровенный риск. Пока в Днепре прошли три игры: две, когда хозяином был Athletic Futsal, и одна, когда своего соперника принимала Сухая Балка. Игра между Athletic Futsal и Aurora Team – это первый колокольчик относительно того, что гарантий, что стартовый и финальный свисток в игре в Днепре прозвучат в один день, нет никаких. Ситуация в этом фактически прифронтовом городе остается тревожной и нестабильной.

ФК Athletic Futsal

Разгром тура

Когда в игре в Днепре раздался финальный свисток, радоваться этому могли разве что игроки Aurora Team, тем более что из двух игр в регулярном чемпионате в этом городе они провели уже обе, так сказать, "отстрелялись", при чем максимально эффективно, получив 6 очков. А вот у подопечных Александра Кабаненко, гарантированно что у кого-то из них, должно было промелькнуть мнение, что лучше было бы, чтобы второй тайм прошел в какой-то другой день.

Вторая 20-минутка для Athletic Futsal стала настоящим ужасом: ошибка за ошибкой, провал в защите за провалом, и за 7 минут после перерыва счет для хозяев изменился с 2:2 до 2:5. Учитывая, что в "рамке" Aurora Team во втором тайме появился Юрий Савенко, шансы у днепрян на положительный результат оказались нулевыми, а после финальной сирены на табло светились цифры 3:8 – и это разгром.

Таким образом, в регулярном чемпионате зафиксирована вторая победа с большим счетом – с разницей в пять и более мячей. В предыдущем туре, напомним, Сокол разбил МСК Харьков 7:2, и статистка разгромов приобрела такой вид: в 23-х играх, сыгранных за 4 тура, 2 разгрома, что составляет 8,695%.

Гол тура

В четвертом туре Экстралиги был зафиксирован рекордный показатель результативности, и это касается как абсолютного количества забитых мячей, так и в среднем за игру. Арбитры в шести играх взятия ворот фиксировали 37 раз, и это в среднем 6,17 мяча за матч. Несмотря на большое количество голов, каких-то фантастических среди них не было, поэтому "голом тура" следует признать мяч, забитый в Ровно в игре между Кардиналом-Ровно и Ураганом.

Второй мяч в ворота франковцев стал результатом слаженных действий сразу трех игроков ровенской команды. На 17-й минуте голкипер Кардинала-Ровно Дмитрий Дяченко подключился к атаке своей команды, с центрального круга забросил мяч на голову Любомиру Парфенюку, а тот сбросил мяч в штрафную площадку гостей, которые просто "потеряли" Дмитрия Скибчика. Надо отметить, что мяч прилетел к Дмитрию не совсем удобно, но он смог подстроиться под удар, которым направил кожаный шар точно в дальний верхний угол.

Блестящие синхронные командные действия игроков Кардинала-Ровно плюс исполнительное мастерство Дмитрия Скибчика позволили состояться этому маленькому шедевру.

10-метровые тура

В пяти субботних и воскресных матчах Экстралиги арбитры ни разу не фиксировали у одной из команд шестой фол, соответственно, не было ни одного 10-тиметрового удара. Этот пробел восполнила игра, которая закрывала тур, в Ровно между Кардиналом-Ровно и Ураганом, еще и в двух экземплярах.

Интересная вырисовывается тенденция. Кардинал-Ровно провел вторую домашнюю игру, и второй раз в первом же тайме у соперника ровенчан арбитры фиксируют даже не шесть, а семь нарушений. Киевскому ХИТу стоит напрячься, ведь им играть в Ровно через две недели в шестом туре.

Семь фолов это два 10-ти метровых, первый из них на 17-й минуте пробивал Никита Козлюк и не смог переиграть Александра Сирицкого.

Когда уже первый тайм подходил к концу, "урагановцы" снова нарушили правила, на этот раз мяч в свои руки взял Владислав Сорокин, дабл-пенальти реализовал, чем положил конец ужасной статистике.

А она в том, что разные игроки разных команд Экстралиги в этом сезоне не смогли реализовать 10(!) 10-тиметровых подряд. И только одиннадцатая попытка в исполнении Владислава Сорокина стала результативной. Для Кардинала-Ровно это был четвертый дабл-пенальти в его пользу, и по этому показателю ровенская команда является безоговорочным лидером.

Вратарь-голеадор тура

Несмотря на то, что вратари в футзале поражают противоположные ворота довольно часто, проходить мимо такого факта в нашем регулярном чемпионате неуместно. Одним из самых забивных голкиперов в Экстралиге является Юрий Савенко, который в своей карьере поиграл за многие клубы, и во многих из них не только прекрасно играл на своей родной позиции, но по случаю поражал и противоположные ворота. К примеру, в прошлом сезоне, когда Юрий был в Урагане, он трижды отличился забитыми мячами, а один из них был признан даже лучшим голом сезона.

В этом сезоне Юрий Савенко играет в Aurora Team не максимум времени, ведь главный тренер команды Евгений Задорожный стремится не оставлять без игрового времени дублера Савенко Николая Гуйвана. Именно он и начал игру киевлян в Днепре, а Савенко вышел на площадку только во втором тайме.

Стоит признать, что если бы Athletic Futsal не продолжал упорно играть с пятыми и с пустыми воротами даже при безнадежном счете, Савенко ушел бы с площадки без гола, но хозяева подарили Юрию возможность пробить по беззащитным противоположным воротам, и он ее не упустил. На 40-й минуте игры в исполнении Юрия Савенко вышел некий традиционный вратарский гол, когда голкипер поражает противоположные ворота ударом от своих ворот через всю площадку.

Здесь есть разве что одно замечание. Если посмотреть этот момент придирчиво, то нельзя не заметить, что Савенко взял мяч в руки после передачи от своего игрока Владислава Моспана, и это был не случайный отскок мяча от него, а сознательный пас своему голкиперу. Но арбитры после более чем трехчасового пребывания на площадке, похоже, потеряли концентрацию и эту деталь не заметили.

Гол Юрия Савенко стал третьим вратарским в сезоне после гола Андрея Острикова (SkyUp Futsal) в первом туре и Никиты Поддубного (МСК Харьков) в третьем.

Автогол тура

Четыре тура позади в Экстралиге, и снова есть основания говорить о мячах, которые оказываются в сетке от своих же игроков. В Ровно не повезло игроку Урагана Андрею Ткачуку. В начале второго тайма игроки Кардинала-Ровно получили право на средний аут, из него Дмитрий Скибчик изо всех сил пробил в направлении ворот соперника, и мяч от ноги Андрея Ткачука оказался в сетке.

Автогол Андрея Ткачука стал пятым случаем в этом сезоне, когда игроки поражают собственные ворота.

Юбиляр тура

Игра в Днепре между Athletic Futsal и Aurora Team навсегда будет памятна игроку хозяев Олегу Выставному, ведь она для него стала сотой на уровне Экстралиги. 27-летний воспитанник харьковского футзала ранее играл за такие команды, как Локомотив, ДЭ Трейдинг и Рятивнык. С этого сезона он у Athletic Futsal, и юбилейная игра не стала для Выставочного праздничной, ведь его команда потерпела разгромное поражение 3:8.

Красная карточка тура

С точки зрения серьезных нарушений четвертый тур не получился неординарным, за исключением игры в Хмельницком, где впервые в сезоне арбитры прибегли к красной карточке. Точнее, один арбитр – это Дмитрий Дудка, таким образом наказавший игрока хмельничан Константина Абзалова за фол на Марьяну Пелеху. На 29-й минуте Абзалов принял мяч на позиции столба, на котором он играет немало, при противодействии соперника совершил движение локтем назад, после чего Пелех оказался на паркете.

В футболе это трактуется как отмашка, и мы видели много примеров, что за такие нарушения игроки сразу видят перед собой красный свет. Сухая Балка при счете для себя 2:3 получила численное преимущество, впрочем, реализовать большинство не смогла, что после игры главный тренер команды Желтых Вод Денис Овсянников отметил как один из ключевых факторов, который привел к поражению.

Что касается красной карточки, нет никаких вопросов – основания для нее были железные. Но есть но: в протоколе игры добавлено, что красная карточка выписана Абзалову "за жестокое поведение". По этому и есть некоторые вопросы. Первое – в чем была жестокость Абзалова? Второе – какие такие критерии арбитр Дмитрий Дудка, как личность, вкладывает в понятие "жестокость"?

Что о "жестокости" пишет интернет, и далее цитата: "Жестокость - это свойство личности проявлять оскорбительные действия, бесчеловечное отношение к другим живым существам, причинять им боли или лишать жизни с чувством собственного удовольствия. Это черта личности, проявляющаяся в эгоизме, в злобы к окружающему миру, к себе, в зависти и ненависти к людям".

Это было в действиях Абзалова? Когда его локоть нашел лицо Пелеха, неужели Абзалов хотел лишить Пелеха жизни "с чувством собственного удовольствия", проявил "бесчеловечное отношение" к нему и действительно нарушил правила при наличии "ненависти к людям", в частности к Пелеху? О каком, кстати, будет дальше.

Жесткость в действиях Абзалова – да, безрассудство – да, но только не жестокость. Очевидно здесь одно, что эта запись в протокол о "жестоком поведении" арбитром Дудкой была сделана сознательно с одной целью – чтобы Константин Абзалов за свой фол получил как можно максимальную дисквалификацию, а клуб Сокол остался без одного из своих ведущих игроков на более длительный срок.

(Не)красная карточка тура

Тему арбитра Дудки можно было бы на предыдущей номинации закрыть, если бы в игре Сокола и Сухой Балки до изъятия Абзалова не случился один в один такой же игровой момент, но к нему Дмитрий Дудка подошел с совершенно иной трактовкой, наверное, забыв, что в судействе имеет присутствовать принцип последовательности. Если арбитр как-то трактует один эпизод в сторону одной команды, то и аналогичный эпизод в сторону противоположной команды он должен трактовать таким же образом. О чем речь?

На 13-й минуте игры, в первом тайме, игрок Сокола Олег Гуцуляк на огромной скорости убегал от игрока Сухой Балки Артема Петренко, который, отчаявшись остановить Гуцуляка, ударил того локтем в лицо так, что Гуцуляк оказался на паркете.

Арбитр Дудка был рядом, но Петренко увидел перед собой только желтую карточку. То есть, по мнению арбитра, у Петренко не было желания "нанести боль" Гуцуляку, что является одной из составляющих жестокости. То есть, Петренко заехал сопернику локтем в лицо, являясь вежливым и воспитанным человеком, практически "джентльменское поведение". И это при том, что Петренко не только бил Гуцуляка в лицо, он еще и срывал потенциально голевую атаку, ведь после того, как Гуцуляк удрал бы от Петренко, он выбегал с голкипером один на один.

Разница в двух эпизодах усматривается только одна. Олег Гуцуляк, как настоящий мужчина, даже после грязного поступка соперника поскорее поднялся с паркета. Так этот игрок воспитан по жизни, что мужчина должен принимать удар именно так. А вот у Марьяна Пелеха совсем другое понимание того, что такое быть настоящим мужчиной, и с паркета он еще очень долго не поднимался, хотя и видел, какие санкции Абзалова уже были вынесены. Главное – вопрос о последовательности в действиях арбитра Дудки в игре в Хмельницком остается открытым. Хотя очевидно, что здесь больше речь идет о его непоследовательности.

А с тем, что с последовательностью в арбитров АФУ самая каша, есть еще одно подтверждение. Это эпизод в игре между Кардиналом-Ровно и Ураганом.

На многочисленных повторах видно, что "кардиналовец" Никита Козлюк кроме того, что наступил на ногу Андрею Британу, еще и нанес акцентированный удар локтем в живот. Но, по мнению арбитра Антона Ноева, находившегося в двух метрах от места возбуждения, это даже не фол.

Либеральность тура

И дальше, как обещалось немного выше, о Марьяне Пелехе, который благодарить за то, что игру в Хмельницком он доиграл до конца, должен второго арбитра Марию Мысловскую. Кому больше нравится "арбитрыня", но здесь важнее, что Мысловская имеет статус "рефери ФИФА" и опыт работы на международном уровне.

Но сначала разъяснение, что это за такое название этой номинации – "либеральность", и в этом нам снова поможет интернет: "Либеральность – излишняя толерантность, снисходительность к кому-то или чему-то, что приводит к попустительству почему-то плохому, достойному осуждения, поэтому либеральность это черта, достойная осуждения".

К сожалению, все это имело место в действиях Марии Мысловской в эпизоде, который в игре в Хмельницком состоялся на 39-й минуте, а если быть точным, то за 67 секунд до финальной сирены, и важно, что счет в тот момент был 3:2 в пользу Сокола, а Сухая Балка отчаянно пыталась избежать поражения за счет игры с пятым.

Именно в этот момент игрок гостей Иван Ярошенко принял на бедро Кирилла-Илью Бабака в середине площадки. Арбитры зафиксировали нарушения, и мяч покатился к Марьяну Пелеху. Игрок Сокола Владислав Первеев стремился забрать мяч, чтобы быстро ввести его в игру, ведь ворота Сухой Балки были пустыми, но Марьян Пелех намеренно наклонился, взял с паркета мяч в руки с одной целью – помешать сопернику быстро ввести мяч в игру.

Совершенно очевидно "неспортивное поведение" Марьяна Пелеха, которое Мария Мысловская должна была наказать желтой карточкой.

Почему же арбитр ФИФА проявила все то, что входит в понятие "либеральности"? А все объясняется очень-очень просто: у Пелеха уже была желтая карточка, которую он получил на 32-й минуте! Мария Мысловская не могла этого не помнить, поэтому пошла на либеральный шаг: удалить Пелеха это означало бы фактически закрыть игру, которую Сокол, имея на одного игрока больше, спокойно довел бы до победы.

Сокол и так доказал ее, забив на последней минуте четвертый мяч, но именно либеральность Марии Мысловской в очевидном эпизоде дала основания главному тренеру Сокола Роману Ковальчику констатировать, что "судьи все сделали для того, чтобы Сухая Балка заработала хотя бы ничью".

Бонус. О деньгах на счет Ассоциации футзала Украины

В предварительных материалах о первых трех турах чемпионата Украины уже было о том, что в этом сезоне Ассоциация футзала Украины внесла в Регламент Экстралиги пункт, что если игроки одной команды в одной игре получили три и более желтых карт, то клуб должен перечислить на расчетный счет АФУ 5000 гривен. Что-то похожее было и в прошлые годы, но 3000 гривен и за 4 желтых в одной игре. Такой способ от АФУ подзаработать, который был начат еще в давние времена бывшим главой АФУ Геннадием Лисенчуком.

Считать чужие деньги – самое любимое занятие для человечества, поэтому в дальнейшем в бонусах будем вести калькуляцию, сколько же АФУ "срубила деньжат по-легкому" с помощью арбитров, ей же подчиненных.

По итогам четвертого тура на 5000 гривен опустеет кошелек владельцев и спонсоров сразу двух клубов. Первый – это киевская Aurora Team, игроки которой Юрий Сагайдачный, Максим Бессалов и Владислав Завертаный получили по желтой в игре против Athletic Futsal. У Сагайдачного карточка за неспортивное поведение – что-то сказал, у Бессалова за задержку соперника руками, а вот за что желтую карточку увидел перед собой Завертанный, это по трансляции, к сожалению, так и осталось энигмой.

В понедельник же арбитры пять раз показывали желтые карточки в Ровно в соотношении четыре к одному. У "кардиналовцев" с предупреждениями ушли с площадки сразу четыре игрока, учитывая играющего главного тренера Евгения Ланка, у франковцев еще в первом тайме желтую карточку за споры с арбитрами получил главный тренер Юрий Иванишин.

ФК Кардинал-Ровно

Три карки в Aurora Team и четыре в Кардинала-Ровно это соответственно девятый и десятый случаи, когда игроки одной команды в одной игре получили три и более желтых карт, что после четырех туров увеличило бюджет Ассоциации футзала Украины в целом на 50 тыс. гривен. По клубам пополнение шло в следующих размерах:

по 10 тыс. – SkyUp Futsal, in.IT

по 5 тыс. – Сокол, Aurora Team, Ураган, ХИТ, МСК Харьков, Кардинал-Ровно

Анатолий Подвойский для Чемпиона

Ответственный редактор – Денис Шаховец