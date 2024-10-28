Во львовском дерби победил опыт, разгром под Полтавой: самое интересное о 3-м туре Экстралиги

В футзальной Экстралиге остались позади очередные пять игр, которые были сыграны на прошлой неделе с пятницы по воскресенье. Все они были разнесены по дням и по времени, что было максимально удобно для просмотра в онлайн-трансляциях. Впрочем, максимальное удовольствие от просмотра болельщики вряд ли получили, и это касается двух игр. Трансляция из Днепра, где играли Сухая Балка и Aurora Team, вообще оставила удручающее впечатление, и все из-за технических проблем, связанных с интернетом. Трансляция время от времени зависала, и по закону подлости именно в это время забивались мячи, а в итоге из пяти голов в трансляцию попали всего... два.

Очевидно, что у Днепра есть определенные проблемы у провайдера, ведь и во втором туре во время трансляции с этого же спорткомплекса игры Athletic Futsal – Сухая Балка зависание также было существенным и из-за него выпадали до пяти минут игрового времени. Будут ли такие трансляции способствовать увеличению зрительской аудитории, популяризации футзала – ответ на этот вопрос на поверхности, и он очевиден – нет. То же касается и трансляции первого тайма игры из Ровно, где играли Кардинал-Ровно и Athletic Futsal.

ФК Кардинал-Ровно

Где именно корень проблемы, непосредственно в тех городах, откуда шли трансляции или на сервере, с которого трансляции раздаются на youtube-канал Ассоциации футзала Украины, в этом должны разобраться ответственные лица в самой АФУ и на местах, иначе те деньги, которые вкладываются клубами в организацию онлайн-трансляций, это деньги на ветер.

Несмотря на это, из прямых трансляций выпала незначительная доля интересных событий, поэтому проблем с тем, чтобы представить читателям традиционную десятку фишек, которые либо были в центре внимания, либо, наоборот, могли пройти мимо внимания болельщиков, не было, тем более, что львиная доля из них посвящена тому, что самое интересное – забитым и незабитым мячам.

Игра тура

Когда в календаре тура стоит дерби, оно априори привлекает внимание и приятно, что противостояние львовских in.IT и Энергии оправдало все ожидания от него. Разница в классе между игроками команд в пользу "энергетиков" не вызывала сомнений, и "айтишники" стремились компенсировать ее боевитостью и заграничной заряженностью на игру. Они заставляли не отрываться от просмотра игры, но игрокам in.IT не всегда шли на пользу, ведь из-за лишних эмоций страдала игровая дисциплина. Дважды в первом тайме отметилась голами Энергия, и в обоих них присутствовали ошибки капитана "айтишников" Виталия Рябоконя. Сначала он в штрафной потерял Ярослава Квасния, который спокойно поразил ворота. А дальше проиграл позицию и борьбу Тарасу Кузю, увеличившему преимущество "энергетиков" до двух мячей.

ФК in.IT

Наличие большего опыта и позволило команде Валерия Легчанова отмечать победу. Дубль во львовском дерби на счету Тараса Кузя по разу расписались в воротах in.IT каждый из братьев Грицин. Эти четыре гола и составили итоговую разницу в счете – 1:5. Такое же соотношение в протоколе игры по желтым карточкам, но у Энергии она одна, а у "айтишников" пять, и in.IT второй раз в сезоне придется перебросить на расчетный счет Ассоциации футзала Украины сумму в размере 5000 гривен за превышение лимита в количестве полученных предупреждений, который согласно регламенту равен двум.

Разгром тура

При небольшом количестве матчей, сыгранных в Экстралиге со старта чемпионата, рано говорить об выравнивании в классе ее команд, но намечающаяся тенденция не может не радовать. Лишь в третьем туре впервые был зафиксирован результат, который в футзале считается разгромным – победа одной команды над своим соперником с разницей в пять мячей. Год назад процент игр, которые в чемпионате Украины завершились разгромом, был ужасающим и близким к 20 процентам. То есть, каждая пятая игра это была игра в одну калитку.

В 11-ти матчах, сыгранных в первых двух турах, были зафиксированы три ничьи, в восьми же победных играх четыре победы были с разницей в три мяча и только одна в четыре, это 4:0 в игре Сухой Балки и МСК Харьков, которая была в Полтаве. В третьем туре харьковчане на номинально домашнем паркете пошли на повышение, впрочем, их "минус пять" это еще не самое плохое, что могло быть в игре с Соколом, потому что хмельничане создали моментов на полтора десятка мячей. В итоге же на табло 2:7, после трех туров имеем один разгром в 16 играх, и это составляет 6,25%.

Гол тура

Второй тур подряд в Экстралиге прошел не в полном объеме, и в пяти играх были забиты 25 мячей. Это лишь на один мяч меньше, чем в предыдущем туре, и в среднем пока есть худший показатель – ровно 5 мячей за игру. Тем не менее, некоторые из них были достаточно эффектны, например, первый из трех мячей Владислава Первеева, мяч Юрия Сагайдачного в ворота Сухой Балки. Но этому туру пальму первенства отдадим голу, открывшему счет в игре в Днепре между Сухой Балкой и Aurora Team.

На 5-й минуте игрок хозяев Виктор Ковалев завоевал мяч на своей половине и сделал диагональную передачу вперед на ход Артему Петренко. Приблизившись немного к воротам, Артем с левой нанес чудесный удар с носка в дальний верхний угол, и на этот удар Юрий Савенко среагировал с опозданием.

Забить такой гол одному из лучших вратарей Экстралиги нужно иметь высокое индивидуальное мастерство. После этого гола Сухая Балка повела в счете, он так и остался единственным в игре для команды Желтых Вод, и она потерпела поражение, но несмотря на это, для Артема Петренко это был первый гол в Экстралиге, который для самого игрока памятным останется навсегда .

Немецкий хет-трик тура

Только в игре, которая в официальном календаре Ассоциации футзала Украины стоит под номером 17, произошло событие, которое в футболе и его разновидностях всегда заметно и проходить мимо которого является несправедливым по отношению к игроку, которому в одной игре удалось отличиться тремя забитыми мячами . Первым таковым в сезоне-24/25 стал игрок Сокола Владислав Первеев, который в игре в Полтаве против МСК Харьков расстроил обоих голкиперов харьковчан.

Сначала на 22-й минуте это был Никита Поддубный, до этого довольно уверенно проведший первый тайм. После гола главный тренер "горожан" Василий Сухомлинов заменил Поддубного Алексеем Нагорным, но тот продержался "сухим" лишь пару минут, и после удара Владислава Первеева на 24-й минуте был вынужден вынимать мяч из сетки собственных ворот. На этом универсал Сокола не имел желания успокаиваться, имел немало случаев, чтобы увеличить свои наработки, но сделал это лишь однажды на 38-й минуте после штрафного у ворот МСК Харьков.

Таким образом, Владислав Первеев все три своих мяча забил в одном тайме, и это то, что в футбольной Бундеслиге называется немецким хет-триком. Как известно, в классификации хет-триков есть еще другие разновидности: ортодоксальная, классическая, идеальная... Но к этому стоит вернуться по удобному случаю, а из трех голов Владислава в Полтаве самым эффектным был первый из них. Андрей Хамдамов с аута сделал передачу, и Первеев ударом с левой в касание направил мяч в девятку.

Отметим, что в прошлом сезоне первый хет-трик был оформлен уже в первом туре. Сделал это игрок ХИТа Евгений Жук, а пострадавшим от его бомбардирских способностей был.. также МСК Харьков.

Вратарь-голеадор тура

Свой небольшой вклад в голевую статистку второй тур подряд вносят вратари, и в третьем туре забитым мячом отличился голкипер МСК Харьков Никита Поддубный. После того как Никита в игре против Сокола пропустил второй раз, Василий Сухомлинов убрал его с площадки, но вернул в заключительные минуты игры, чтобы наиграть Поддубного в качестве пятого полевого игрока.

Одна из комбинаций харьковчан сработала на 40-й минуте, когда Никита Поддубный дело приблизилось к воротам, защищавшимся в тот момент Богданом Бабенко. С той позиции у вратаря МСК Харькова не было других вариантов, как бить в ближнем, он это сделал, и мяч каким-то странным образом сквозь руки Бабенко нашел путь к сетке.

Гол Никиты Поддубного стал вторым вратарским в сезоне после гола Андрея Острикова (SkyUp Futsal) в первом туре.

Голы головой тура

Из-за размера футзальных ворот поразить их ударом головой гораздо сложнее, чем в футболе, но при определенном мастерстве и нраве сделать это вполне реально, что было доказано в третьем туре, в котором после ударов головой мяч трижды оказывался в воротах. Что интересно, дважды это было в одной игре, еще и в течение 20 секунд, и речь о событиях в игре между Кардиналом-Ровно и Athletic Futsal, которая была в Ровно.

Первым таким голом отличился игрок хозяев Дмитрий Скибчик. На 10-й минуте он, выполнив передачу на Владислава Сорокина, совершил рывок в штрафную, и на это движение Сорокин отреагировал забросом мяча парашютом. Затем Дмитрий Скибчик на мгновение опередил голкипера гостей Николая Хомяка, и, головой опрокинув мяч через него, открыл в игре счет.

Впоследствии незаурядное мастерство продемонстрировал игрок Athletic Futsal Артем Файдор, забив в британском стиле. В ассистентах у него выступил Николай Хомяк, который от собственных ворот направил мяч в направлении штрафной площадки ровенчан. Туда уже вбегал Файдор, который головой поймал мяч в самой высокой точке и пробил точно под перекладину.

Здесь есть вопросы к вратарю Кардиналу-Ровно Дмитрию Дьяченко, но это уже дело тренерского штаба ровенчан.

Этот гол стал первым для Файдора в Экстралиге, и аналогичный подарок сделал игрок Сокола Ростислав Ростковский. Главный тренер хмельничан Роман Ковальчик выпустил 17-летнего игрока в заключительные минуты игры, но и в это время ему хватило, чтобы вписать себя в протокол игры. Спасибо за возможность забить Ростислав обязан вратарю Богдану Бабенко, который из собственной штрафной сделал идеальный вброс в штрафную МСК Харьков. Идеальное, потому что помешать Ростковскому пробить головой по пустым воротам пытался капитан харьковчан Бахман Фаталиев, но мяч над ним пролетел по недостижимой траектории.

Автогол тура

Пока что ни один из туров не обходится без гола в свои ворота, и в туре по номеру три такое несчастье постигло игрока МСК Харьков Кирилла Братенко. На 36-й минуте игроки Сокола в несколько касаний разыграли комбинацию, Кирилл-Илья Бабак слева делал передачу на Андрея Хамдамова, но на ее пути оказался Кирилл Братенко, пробивший по своим пустым воротам.

После автогол Братенко счет в пользу Сокола увеличился до 5:1, и судьба матча была решена окончательно. Автогол Кирилла Братенко стал четвертым случаем этого сезона, когда игроки поражают свои ворота.

Дабл-пенальти тура

После целого ряда номинаций, посвященных забитым разным образом мячам, пора рассказать о той ужасной ситуации, которая сложилась в Экстралиге с реализацией 10-тиметровых ударов, которые назначаются за каждое нарушение, следующее за пятым фолом. В первом туре дабл-пенальти было четыре и все они были нереализованы. В третьем туре игроки Экстралиги умудрились превзойти такую статистику, и сразу пять игроков не смогли переиграть вратарей, пробивая с 10-ти метровой отметки.

Ситуация к смешному, потому что получается, что нарушать правила можно безнаказанно в неограниченном количестве. Опять же, как не вспомнить недавний чемпионат мира. Выполняя 10-ти метровые удары сборную Украины не прощали аргентинцы, а шестой фол и гол после него от Диего стоил команде Александра Косенко места в финале футзального Мундиаля.

При таком большом количестве игроков, не оправдавших надежд своих партнеров по команде, нет смысла подробно описывать все упущенные возможности отличиться, в этой номинации предоставим только фамилии игроков и ссылку на игровые моменты. В составе Кардинала-Ровно это были Михаил Волянюк и Евгений Ланко, в составе Сухой Балки Марьян Пелех и Анатолий Милинький, и, наконец, в составе SkyUp Futsal не забил Александр Лифер.

Кто же те вратари, которые продемонстрировали большое мастерство? По два раза спасли свои команды Юрий Савенко (Aurora Team) и Николай Хомяк (Athletic Futsal), и если подвиги Савенко не оказали существенного влияния на победный результат его команды, ведь оба 10-тиметровых Юрий отбил при счете 4:1 в пользу Aurora Team, то Хомяк дважды отразил "десятки" в первом тайме, когда счет на табло был 1:1. Как бы то ни было, огромный респект Юрию Савенко и Николаю Хомяку за их мастерство.

Что касается нереализованного 10-тиметрового Александра Лифера, то "авиатор" попал в каркас ворот, которые защищал Александр Сирицкий, а было это в первом тайме при счете 1:0 в пользу Урагана, что дает основания говорить о том, что промах Лифера был таким, что повлияло на результат игры, которая так и завершилась минимальным преимуществом франковцев.

Шатаут тура

В пяти матчах тура ворота только одной команды остались нетронутыми – Ивано-Франковского Урагана, и огромная заслуга в этом голкипера Александра Сирицкого. Здесь нужно сделать акцент на том, что Александр оставил свои ворота "сухими" в игре со SkyUp Futsal, командой, после двух туров далеко впереди всех по количеству забитых мячей. Как было немного выше, у Александра Лифера была возможность огорчить Сирицкого с 10-ти метрового, но игрок SkyUp Futsal попал в каркас ворот.

Задним числом следует отметить, что шатаут Сирицкого в третьем туре не первый в чемпионате Украины в этом сезоне. В первом туре нетронутыми остались ворота Сокола, которые в игре против in.IT защищали Сергей Шевченко и Богдан Бабенко, а также Сухой Балки, у которой в рамке по тайму против МСК Харьков играли Дмитрий Бутов и Назарий Войтович. В туре же по номеру два блестящую игру выдал голкипер Любарту Станислав Горник, благодаря которой команда из Луцка в поединке против in.IT одержала свою первую историческую победу на уровне Экстралиги.

Числа тура

На 27-й минуте львовского дерби игрок in.IT Владислав Сызык мощным дальним ударом поразил ворота, которые защищал Владимир Кардаш. Это был первый гол "айтишников" этого сезона, и таким образом была поставлена точка в небольшой саге, лейтмотивом которой было, устоит ли печальный показатель, зафиксированный в год дебюта in.IT в Экстралиге. Тогда подопечные Андрея Федюка две игры и еще 4 минуты третьего матча не могли открыть счет забитым мячам в чемпионате. В общей сложности это составило 84 минуты. В этом же сезоне они превзошли свое достижение более чем на целый тайм.

Когда мяч оказался в сетке ворот Энергии, табло остановилось на отметке 13:05. Учитывая обратный отсчет времени во Дворце спорта Галичина, "айтишники" подняли планку времени, которое понадобилось им для того, чтобы забить первый мяч сезона, до 106 минут 55 секунд.

Анатолий Подвойский

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