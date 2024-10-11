Сборная Украины показала рекордный прогресс в рейтинге ФИФА
Сегодня, 11 октября, ФИФА обновила рейтинг европейских сборных по футзалу.
Об этом идет речь на сайте организации.
Мужская сборная Украины, которая на чемпионате мира-2024 завоевала историческую бронзу, занимает рекордную для себя 9-ю строчку. "Сине-желтые" поднялись на три строчки по сравнению с предыдущим рейтингом.
Лидером рейтинга являются действующие чемпионы мира – бразильцы. Вторую строчку сохранили португальцы, на третью строчку поднялась Аргентина.
Рейтинг мужских сборных ФИФА по футзалу
- Бразилия – 1650.75 очков
- Португалия – 1546.33
- Аргентина – 1520.59 (+2)
- Испания – 1517 (-1)
- Казахстан – 1500.09 (+3)
- Иран – 1495.74 (-2)
- Марокко – 1476.25 (-1)
- Россия – 1405.29 (-1)
- Украина – 1375.21 (+3)
- Франция – 1367.37
Отметим, что ФИФА впервые опубликовала рейтинг сборных в мае 2024 года.
Напомним, Украина завоевала историческую бронзу на мундиале, разгромив Францию в матче за третье место.