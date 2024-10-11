Сборная Украины показала рекордный прогресс в рейтинге ФИФА

Сегодня, 11 октября, ФИФА обновила рейтинг европейских сборных по футзалу.

Об этом идет речь на сайте организации.

Мужская сборная Украины, которая на чемпионате мира-2024 завоевала историческую бронзу, занимает рекордную для себя 9-ю строчку. "Сине-желтые" поднялись на три строчки по сравнению с предыдущим рейтингом.

Лидером рейтинга являются действующие чемпионы мира – бразильцы. Вторую строчку сохранили португальцы, на третью строчку поднялась Аргентина.

Рейтинг мужских сборных ФИФА по футзалу

Бразилия – 1650.75 очков Португалия – 1546.33 Аргентина – 1520.59 (+2) Испания – 1517 (-1) Казахстан – 1500.09 (+3) Иран – 1495.74 (-2) Марокко – 1476.25 (-1) Россия – 1405.29 (-1) Украина – 1375.21 (+3) Франция – 1367.37

Отметим, что ФИФА впервые опубликовала рейтинг сборных в мае 2024 года.

Напомним, Украина завоевала историческую бронзу на мундиале, разгромив Францию в матче за третье место.