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Сборная Украины показала рекордный прогресс в рейтинге ФИФА

Олександр Булава — 11 октября, 15:37
Сборная Украины показала рекордный прогресс в рейтинге ФИФА

Сегодня, 11 октября, ФИФА обновила рейтинг европейских сборных по футзалу.

Об этом идет речь на сайте организации.

Мужская сборная Украины, которая на чемпионате мира-2024 завоевала историческую бронзу, занимает рекордную для себя 9-ю строчку. "Сине-желтые" поднялись на три строчки по сравнению с предыдущим рейтингом.

Лидером рейтинга являются действующие чемпионы мира – бразильцы. Вторую строчку сохранили португальцы, на третью строчку поднялась Аргентина.

Рейтинг мужских сборных ФИФА по футзалу

  1. Бразилия – 1650.75 очков
  2. Португалия – 1546.33
  3. Аргентина – 1520.59 (+2)
  4. Испания – 1517 (-1)
  5. Казахстан – 1500.09 (+3)
  6. Иран – 1495.74 (-2)
  7. Марокко – 1476.25 (-1)
  8. Россия – 1405.29 (-1)
  9. Украина – 1375.21 (+3)
  10. Франция – 1367.37

Отметим, что ФИФА впервые опубликовала рейтинг сборных в мае 2024 года.

Напомним, Украина завоевала историческую бронзу на мундиале, разгромив Францию в матче за третье место.

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