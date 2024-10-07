Украина – бронзовый призер ЧМ-2024: мощная концовка и первые медали в истории

В воскресенье, 6 октября, в Ташкенте (Узбекистан) завершился чемпионат мира 2024 по футзалу. Сборная Украины впервые в истории выиграла медали мирового первенства, в то время как команда Бразилии стала чемпионом в 6-й раз.

Наша команда впервые за 28 лет, после Мундиаля-1996 дошла до полуфинала чемпионата мира, и, тем самым, повторила свой лучший результат в истории. Но четвертым местом команда ограничиваться не стала, разгромив в бронзовом финале дерзких дебютантов планетарного первенства из Франции.

Разгромная концовка

Матч с французами изначально был нелегким, да и какой могла быть игра за 3-е место. Даже несмотря на статус соперника – дерзкого дебютанта турнира, с первого раза дошедшего до игры за медали. И поначалу преимущество нашей команды было минимальным. Первый тайм завершился со счетом 1:0, благодаря голу Игоря Чернявского. А после того, как Михаил Зварыч удвоил преимущество "сине-желтых" в самом начале второго тайма, француз Саадуи тут же ответил своим точным ударом.

А в середине второго тайма нашу команду "прорвало" – Евгений Жук на 27-й и 28-й минутах оформил дубль, а Даниил Абакшин добил соперника, сделав хет-трик за 3 минуты (два гола на 30-й, с разницей в 19 секунд, и гол на 33-й). Концовка матча проходила в спокойной борьбе, соперник был сломлен, а украинцы просто контролировали ход матча и ждали финальной сирены. В итоге, наша команда добралась до 3-го места и впервые в истории завоевала бронзовые медали.

ФИФА

Абсолютно логичная и заслуженная победа

Мог бы этот матч сложиться по-другому? Конечно же нет, наша команда с самого начала игры владела инициативой и была заточена исключительно на победу. А вот французы, скорее, полагались на случай. Дебютанты мировых первенств, которые сразу дошли до финала, пусть и "малого" – за бронзовые медали, заметно нервничали и, кажется, просто старались сбить наступательный порыв сборной Украины.

Соперник строго играл от обороны, а сборная Украины, участвующая в чемпионатах мира с того самого 1996 года, когда сама будучи дебютантом с ходу заняла 4-е место, уж слишком долго ждала своей медали и буквально "рвала и метала" в этот день на паркете в Ташкенте.

И середина второго тайма, в которой дублем отметился Жук и хет-триком Абакшин, была абсолютно заслуженной и логичной. Она вытекала и из хода игры, в которой французы лишь боязливо жались к воротам, не проявляя никакого креатива в атаке. Да, возможно трехцветные не заслуживали на разгромный счет, но, повторюсь, уж слишком большим было желание подопечных Александра Косенко выиграть этот матч. И, почувствовав слабину соперника, буквально каждым своим действием в той самой середине второго тайма украинские футзалисты приближали матч к победе.



ФИФА

Справедливости ради, нельзя не отметить, что у сборной Украины было преимущество в лишнем дне подготовки к игре за бронзовые медали. Полуфинал Украина – Бразилия состоялся на сутки раньше матча Франция – Аргентина. Но это уже вопрос везения и фактора жеребьевки. Да, в концовке игры у французов, в том числе, была банальная усталость и нехватка сил, но решающим это точно не стало. Наша команда выглядела сильнее во всех компонентах игры и в начале, и в середине матча. А пять голов подряд в середине второго тайма, ближе к концовке игры, лишь подтвердили преимущество украинцев в классе.

"Эмоции такие, что нет слов"

После игры на площадке творился сплошной сумбур, который был и в головах игроков. Автор дубля Евгений Жук отметил:

"Эмоции – пожалуй, не каждый человек может их пережить. Я очень рад, рад за себя, команду, страну, воинов, которые сейчас нас защищают. Это просто что-то невероятное. Думаю, что никто до конца не верил у нас в стране, разве что близкие люди. Не знаю, кто верил, но мы сделали то, что никто не делал до нас. Эмоции – нет слов. Я так рад за ребят, страну, за себя. Спасибо всем за поддержку.

Что значит переписать историю на чемпионате мира? До конца не понимаю, да и завтра-послезавтра не смогу дать ответ, разве через месяц пойму. Полностью понять сейчас трудно. Эмоции такие, что нет слов".

ФИФА

Не мог вдумчиво отвечать и всегда спокойный и рассудительный Александр Косенко. У тренера нашей команды также вышли на первый план эмоции:

"Пока что действительно нет полного понимания, но это на самом деле фантастика. Наверное, осознание придет немного позже, а сейчас как-то тяжело представляется, но это действительно так. Мы – бронзовые призеры чемпионата мира".

И только отвечая на вопрос о финале, о равной игре Аргентины и Бразилии и том, что на месте бразильцев могли быть мы, вдумчиво отметил: "Действительно, полуфинал был равным и шансы у нас были. Если бы мы проиграли вчистую, то таких мыслей, наверное, и не было бы. А так действительно были моменты и такие мысли иногда появляются. Действительно, очень хотелось бы быть на их месте, но и бронзовые награды, на мой взгляд, это очень весомый результат. Не перестану благодарить всех, кто помогал, играл и защищал".

А вот говорить о будущем нынешний главный тренер сборной Украины считает преждевременным: "Сейчас нет таких мыслей. Сейчас главное отдохнуть, а уже дальше будем общаться и ответим на эти вопросы. Однако сейчас сказать ничего не могу".

В топ-3 – не только командой

По достоинству оценили украинцев и организаторы турнира. По итогам чемпионата мира Ростислав Семенченко признан третьим лучшим игроком турнира и получил бронзовый мяч. 21-летний Семенченко стал одним из самых молодых игроков Мундиаля, а также вошел в список лидеров по количеству ударов – 56.

Ростислав Семенченко ФИФА

Лучшим игроком турнира признан капитан сборной Бразилии Диего, который и получил "Золотой мяч", а вторым лучшим футзалистом и обладателем "Серебряного мяча" – вратарь сборной Бразилии Виллиан.

"Мы очень счастливы. Мы не входим в десятку лучших в мире в рейтинге ФИФА, но мы приехали сюда и заняли третье место. У нас был лучший чемпионат мира в истории Украины, и мы чувствуем гордость. А еще нам очень приятно дарить счастье украинскому народу", – отметил Семенченко.

Второе место в турнире бомбардиров завоевал украинец Даниил Абакшин. Он с семью голами поделил второе место с двумя игроками команды Аргентины – Кевином Ариеттой и Аланом Бранди, но именно игрок украинской сборной получил серебряную бутсу – у Даниила 7 голов и 6 результативных передач. В частности, Абакшин оформил по хет-трику в четвертьфинале и матче за третье место.

Лучшим голеадором и бомбардиром – обладателем Золотой бутсы, стал бразилец Марсел, который забил 10 голов. Также на его счету 5 голевых передач.

Шестой титул Бразилии

Збірна Бразилії вшосте в історії стала чемпіоном світу ФИФА

Следом за матчем за 3-е место состоялся финал чемпионата мира. Сил и эмоций на просмотр этой игры у всех кто болел за сборную Украины практически не осталось, но, тем не менее… финал есть финал. И первое, что бросилось в глаза – тактика, которую избрали аргентинцы. Она мало чем отличалась от тактики сборной Франции, которая тремя часами ранее на этом же паркете старалась нейтрализовать атакующий порыв украинцев. И совершенно не думала о своих атаках.

В свою очередь, для бразильцев атакующая игра – стихия. Они полностью чувствовали себя на площадке в "своей тарелке" и на 6-й минуте Феррао открыл счет, а на 13-й Рафа Сантос удвоил преимущество пентакампеонов. В концовке первого тайма бразильцы и вовсе могли доводить своем преимущество до крупного, но третий мяч так и не залетел в ворота соперника.

Что же аргентинцы? Проигрывая 0:2 они постарались перестроиться, но соперник оказался хорош не только в атаке, но и в обороне. Единственная позиционная ошибка, допущенная бразильцами на исходе 38-й минуты, привела к голу Матиаса Росы – 2:1, но даже финального штурма, как такового, у аргентинцев не получилось. Соперник играл строго по мячу и довел матч до логичной победы.

В итоге, сборная Бразилии стала 6-кратным чемпионом мира, выиграв шесть турниров из десяти и вернув себе титул сильнейшей после двух неудачных циклов подряд.

Кирилл Стадниченко, Чемпион

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