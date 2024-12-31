Косенко – о чемпионате Украины, будущем футзала и самой большой силе сборной

2024 год оказался для украинского спорта неоднозначным. Было много разочарований, как, например, результаты сборной Украины по футболу или украинских футбольных клубов в еврокубках. Но было много радости и поводов для праздника.

Победы украинцев на Олимпийских играх в Париже, мировой рекорд Ярославы Магучих, победы Александра Усика. Однако невероятно эмоциональным для украинцев выдался чемпионат мира по футзалу, где наша сборная завоевала историческую бронзу.

Чемпион пообщался с главным тренером национальной команды Александром Косенко и подвел итоги чрезвычайно успешного года. Наставник рассказал, в чем самая большая сила его команды, каковы перспективы у молодежной сборной, оценил уровень чемпионата Украины и соперников в квалификации Евро-2026.

Александр Косенко Ассоциация футзала Украины

– Недавно прошли стартовые матчи квалификации Евро-2026, Украина победила Кипр (7:0) и Румынию (2:0). Игра против румын показалась тяжелой. Можно сказать, что именно с ними будем бороться за выход?

– Да, думаю будем соревноваться с Румынией. Я считаю, что это самый сильный соперник в квалификации. Но и Германию не нужно недооценивать. Мы должны настраиваться и на немцев, и на Кипр, и на всех соперников.

– Кстати относительно Германии, следующие матчи будут именно против нее. Как можете описать этого соперника?

– Достаточно организованная, мощная команда. Но им, по моему мнению, не хватает опыта таких квалификационных игр. Они только начинают играть. Достаточно хорошо выглядели с Румынией. Свои моменты не реализовали, не доиграли в обороне где-то.

Но если им дать поверить в себя, они могут стать проблемой для любой сборной. В качестве примера, они обыграли сборную Испании в товарищеском матче.

– У сборной ни одного пропущенного гола в отборе на Евро. В чем секрет такой надежной игры в защите?

– Защита – это неотъемлемая часть игры. Без хорошей защиты не будет побед. Но и без атаки тоже, а мы забили 9 мячей. Не должно быть перекоса, игроки должны правильно воспринимать игру, что мы можем и забить, и не пропустить, когда это нужно.

И мы должны благодарить за ноль в графе "пропущенные" не только вратарям, но и всем игрокам. Да, вратари действительно отстояли на ноль, но в защите играет вся команда, все дорабатывают до конца. А вратарь на последнем рубеже все это укрепляет.

– Петр Шотурма не сможет сыграть в отборе к Евро. Кто стал лидером раздевалки теперь и как вообще планируете заменять Шотурму в команде?

– У нас в раздевалке нет такого, что кто-то говорит, все лидеры раздевалки, каждый может сказать что-либо, высказать свое мнение. Но сейчас капитан команды – Игорь Корсун. Он взял на себя эти обязанности капитана: сплотить команду, объединить.

А в раздевалке у нас рабоче-положительная атмосфера. Я мало нахожусь в раздевалке, не знаю, меняется ли что-то, когда меня там нет. Но думаю, все могут высказывать свои мысли, говорить.

Сборная Украины по футзалу Ассоциация футзала Украины

– А может, на поле кто-то исполняет некую роль дирижера команды? Кто подсказывает, командует, возможно пихает партнерам…

– Во время игры мы стараемся поддерживать друг друга, а не пихать. Я считаю, что когда ты начинаешь пихать, то это не идет на пользу. Ты можешь подсказать, поддержать, ободрить. Это мое личное мнение, и я стараюсь, чтобы так и было.

Это не то, что все должны "целоваться", нет. Но если ты хочешь напихать, то это должно быть не в оскорбительной форме. Должен быть конструктив. И я думаю, что сейчас у нас все могут подсказать, подбодрить партнера. Каждый правильно это воспримет и не обидится.

Ошибка – это часть нашей игры, как и передача или удар по воротам. Каждый может ошибиться, даже высококвалифицированный игрок. За это никто никого не наказывает. Знаете, ошибка и непонятное решение – это разные вещи. Когда ты ошибся при передаче, правильно действовал, но просто не удалось – это одно. А когда просто делаешь непонятное действие – другое.

Мы все обсуждаем на теоретических занятиях и все понимают эту разницу. Пытаемся, чтобы ребята понимали, что им нужно делать на площадке. Мы хотим, чтобы так было. Но еще многое можно улучшить.

– Что именно?

– Совершенству нет предела. Можно улучшить что угодно: и индивидуальные моменты, и командные действия, игру в защите, нападении. Можно работать над любым компонентом игры. В любой игре много разных моментов, которые можно улучшить.

Сборная Украины по футзалу Ассоциация футзала Украины

– А что сейчас в плане игры можно выделить Какая сила у сборной Украины?

– Командные действия. То, как настраивается команда, выходит на игру, как игроки поддерживают друг друга. Но и без индивидуального мастерства это было бы невозможно. Я бы выразился так: это индивидуальное мастерство, которое не мешает командным действиям.

– Бронза на чемпионате мира – это потолок для этой команды?

– Я не хочу думать об этом, потолок или нет. Надо играть, готовиться. Просто выходить и делать свою работу. Если мы достигнем чего-то большего, я не против. Если нет, то ничего. Будем работать, а как там будет – посмотрим. Загадывать не будем.

Хочется чего-то большего, но мы и так добились очень неплохого результата, и очень трудно будет его улучшить. Это если мы объективно говорим, а не летаем в облаках. Но если не мечтать, то улучшить ничего не получится. Поэтому будем тренироваться и мечтать.

– Вы тренируете сборную уже более 10 лет, видите ли вы молодое поколение, которое сможет заменить этот золотой состав?

– Украина богата талантами во всех видах спорта. Футзал не исключение. Я думаю, что будут появляться новые молодые игроки, как это было в этой сборной.

Александр Косенко Ассоциация футзала Украины

– Юношеская сборная в марте будет играть в отборе на Евро-2025. Смогут ли квалифицироваться и есть ли там игроки, которые вот-вот могут получить вызов в национальную сборную?

– Не буду никого выделять. Пусть каждый понимает, что все в его руках, ногах и голове. У каждого есть шансы, и у каждого есть возможность получить вызов в национальную сборную.

Я уверен, что они все отдадут максимум усилий, чтобы выйти на чемпионат Европы и там проявить себя. И доказать, что они – будущее нашего футзала.

– Не чувствуется ли после чемпионата мира у некоторых игроков звездной болезни?

– Нет, вообще не почувствовал. Я не знаю, как в клубах, а в сборной я не заметил такого, чтобы кто-то стал вести себя иначе. Все гармонично. Мы собрались, и мне показалось, что не было того перерыва, мы снова все вместе и атмосфера та же.

Сборная Украины по футзалу Ассоциация футзала Украины

– Некоторые игроки сборной Украины играли в России, в том числе в оккупированном Крыму. Был ли об этом разговор внутри команды?

– Честно говоря не понимаю, о чем именно должен быть разговор.

– Что, например, после окончания войны кто-то снова захочет поехать играть туда. Будут ли они в таком случае вызываться в сборную?

– Я не могу отвечать за всех. Если я сейчас скажу, что никто туда не поедет, а потом это произойдет, то будет не очень правильно.

Скажу так, этот вопрос сейчас даже не обсуждается. Мы понимаем, что происходит в стране. И мы не можем представить, чтобы кто-нибудь из нынешнего поколения поехал играть туда. Этот вопрос не поднимается, потому что банально нет другого мнения. Нет такового варианта. А что будет делать будущее поколение, я не знаю.

Александр Косенко Ассоциация футзала Украины

– Как вы оцените уровень Экстра-лиги Украины относительно топовых европейских лиг?

– У нас сейчас достаточно сильная лига. Да, мы не испанский или португальский чемпионат, но у нас очень конкурентная, сильная лига. Весьма интересный чемпионат и бывают неожиданные результаты, интересные игры. Я думаю, что у нас в этом плане все нормально.

– Насколько изменился футзал в Украине относительно того, что было раньше?

– Трудно отвечать на такие вопросы. В каждую эпоху есть сильные игроки и команды. Сейчас лига сильнее в том, что все развивается. Но нельзя сравнивать прошлое с нынешним.

В прошлом также был сильный чемпионат и игроки. Я не могу сказать, что сейчас все хорошо, а раньше было плохо или наоборот, нет. Все развивается, интересно было тогда, интересно и сейчас. В этом и есть развитие, по-моему.

Сборная Украины по футзалу Ассоциация футзала Украины

– Главное, чтобы не было хуже, чем раньше. Как в футболе, например…

– В футзале тоже такое было. Были такие моменты, когда проседали, но потом снова стало лучше. Не может всегда быть все хорошо или плохо. Всё развивается. Это не только в футболе и футзале. Такая ситуация может возникать во всех видах спорта и во всех странах.

Да, бывают такие моменты, когда все плохо, а потом все супер, развивается, залы строятся и т.д. Когда у нас начнут строить залы в каждом городе, это будет толчок к развитию и мы выйдем на более качественный уровень организации. Будут качественные залы, трансляции и т.д. К сожалению, сейчас такая ситуация, что не до строительства залов.

– Кто за эту часть чемпионата Украины стал открытием для вас? И среди игроков, и среди команд.

– Сейчас все относительно прогнозируемо. Те команды, которые должны быть вверху, там и есть, те, кого ожидали увидеть внизу, идут там. С игроками тоже, бомбардиры все ожидаемые. Сказать, чтобы кто-нибудь удивил, не могу. Сенсаций нет.

Аврора уверенно идет на первом месте, но от нее все этого и ждали. Все ожидали, что ХИТ будет в лидерах, что Ураган может просесть, но будет идти под лидерами. Сокол тоже там, где и должен быть. Энергия, как и в прошлом году, тоже на 4-5 месте. Нет такого, чтобы какая-нибудь команда удивила. Нет такого, как в футболе Жирона или Александрия.

Александр Косенко Ассоциация футзала Украины

– А что скажете об in.IT, который первые 8 матчей проиграл, но после смены тренера одержал сразу 2 победы?

– Они молодцы. Смена тренера, наверное, в психологическом плане повлияла. Потому что за неделю изменить игру невозможно, Я думаю это все на эмоциональном уровне. Игроки хотели что-то доказать, потому так и произошло.

– Подведем итоги года. Какой для вас самый памятный матч в 2024 году?

– Мне тяжело выделить какой-то один матч. Я бы сказал, что все поединки ЧМ и выигранные, и проигранные. Один из них выделить невозможно, каждый был важен.

Сборная Украины по футзалу Ассоциация футзала Украины

– Какой вы хотели бы переиграть, изменить?

– Все понимают, что игру против Бразилии. Хотелось бы выиграть и выйти в финал. Но если мы его переиграем, то не факт, что выиграем. Скажем так, хотелось бы иного результата.

– А если бы победили и вышли в финал, смогли бы взять реванш у Аргентины?

– Не буду отвечать, потому что возникнут вопросы к любому ответу. Если скажу, что под силу было бы победить, то вспомнят поражение 1:7, а если нет, то зачем тогда выходить. Не вижу смысла говорить об этом. Если бы вышли, то игра показала бы, могли бы.

– Какой игрок сборной Украины стал лучшим в 2024 году?

– Никого не хочу выделять, все игроки на своем месте, все важные для сборной. Это отдельный механизм. Без какого-либо игрока это будет другая команда. И может тот, кто очень хорошо выглядел, без тех игроков, кто рядом, не выглядел бы так.

Очень важно само сочетание, чтобы каждый был на своем месте, помогал друг другу. Я думаю, что сборная Украины была сильна благодаря этому. Каждый помогал становиться сильнее друг другу. И я не хочу говорить, что кто-то был сильнее других. Лучшей была именно сборная.

Сборная Украины по футзалу с бронзовыми медалями на ЧМ-2024 Ассоциация футзала Украины

– Главные цели на следующий год?

– Цель одна – выйти на Евро. Думаю, не удивлю, если так скажу.