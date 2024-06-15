ХИТ разгромил Энергию и защитил титул чемпиона Украины

Киевский ХИТ одержал разгромную победу над львовской Энергией в третьем матче финала плей-офф Экстра-лиги Украины по футзалу.

Поединок завершился со счётом 5:0. Уже в первом тайме киевляне завоевали уверенное преимущество, забив три гола. В начале второй половины игры ХИТ отличился еще раз.

"Энергетики", оставшись в меньшинстве, проводили опасные атаки, однако пропустили 5-й гол после удара из центра поля.

Киевляне защитили свой чемпионский титул, ставший для них вторым в истории.

Экстра-лига Украины по футзалу

Финал, третий матч, 15 июня

Энергия (Львов) — Хит (Киев) 0:5 (0:3)

Счет в серии — 0:3

Также сегодня состоится третий матч за 3-е место между Ураганом и SkyUp. Ивано-Франковский клуб может стать бронзовым призером Экстра-лиги в случае победы.

Напомним, в полуфинале Хит трижды переиграл столичный SkyUp, а Энергия одолела Ураган.