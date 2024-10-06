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Бразилия победила Аргентину и в шестой раз в истории стала чемпионом мира

Денис Шаховець — 6 октября, 19:45
Бразилия победила Аргентину и в шестой раз в истории стала чемпионом мира
ФІФА

В Ташкенте на "Хумо Арене" состоялся финал чемпионата мира 2024 по футзалу, в котором сильнейшую футзальную сборную планеты определили национальные команды Бразилии и Аргентины. Поединок завершился победой бразильцев со счётом 2:1.

За Бразилию голами в первом тайме отличились Феррау и Рафа Сантос. Аргентина на предпоследней минуте встречи ответила единственным забитым мячом Матиаса Росы.

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Для Бразилии это шестая в истории победа на чемпионатах мира. Именно сборная Бразилии является самой титулованной командой в истории турнира.

Чемпионат мира 2024 по футзалу
Финал. 6 октября

Бразилия – Аргентина 2:1

Голы: Феррау, 6, Рафа Сантос, 13 – Росса, 39

Ранее сборная Украины в бронзовом финале разгромила команду Франции (7:1), впервые в истории выиграв медали чемпионата мира по футзалу.

Напомним, в 1/2 финала Украина дала бой Бразилии, однако проиграла со счетом 2:3 из-за пенальти, назначенного за 6 фолов во втором тайме.

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