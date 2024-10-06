Это грандиозный успех: Шевченко поздравил сборную Украины по футзалу

Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко позвонил сборной Украины по футзалу после завершения матча за третье место ЧМ-2024.

Слова легенды украинского футбола в разговоре с футзалистами приводит пресс-служба УАФ.

"Поздравляю сборную Украины по футзалу с большим достижением! Спасибо игрокам, тренерскому штабу, персоналу и всем, кто приобщился к получению бронзовых наград чемпионата мира. Это грандиозный успех и результат нашей совместной работы. В тяжелое для страны время мы продолжаем показывать свою мощь и несокрушимость на самом высоком уровне. Еще раз благодарю всех причастных", – сказал Шевченко.

В бронзовом финале Украины со счетом 7:1 разгромила Францию. Команда Александра Косенко стала первым украинским мужским коллективом в игровых видах спорта, которому удалось завоевать медаль чемпионата мира.