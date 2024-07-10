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Жиру завершил карьеру в сборной Франции

Андрій Яросименко — 10 июля, 08:01
Жиру завершил карьеру в сборной Франции

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру провел последний матч за команду.

37-летний форвард вместе с "ле блю" потерпел поражение от Испании в 1/2 финала чемпионата Европы-2024.

За сборную футболист начал играть в 2011 году, был участником чемпионатов Европы по футболу 2012, 2016 и 2020 годов и чемпионатов мира по футболу 2014, 2018 и 2022 годов.

В общей сложности Жиру провел за "синих" 137 матчей, в которых забил 57 голов, отдал 15 результативных передач и стал Чемпионом Мира в 2018 году. Также футболист - лучший бомбардир сборной Франции в истории.

Олів'є Жіру Збірна Франції з футболу Євро-2024 з футболу

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