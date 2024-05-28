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Жирона отклонила первое предложение по Довбику

Игорь Чернявский — 28 мая, 18:45
Жирона отклонила первое предложение по Довбику

Жирона отказалась продавать Артема Довбыка в Атлетико за 25 миллионов евро.

Об этом сообщает As.

По информации источника, каталонский клуб готов продать лучшего бомбардира Ла Лиги за 35 миллионов евро. Также рассматривается вариант с арендой с правом выкупа за 30 миллионов.

Впрочем, "матрасники" настроены серьезно. Руководство Жироны знает об этом, поэтому будет стараться получить за Довбыка как можно больше. Ожидается, что на этой неделе может состояться встреча с участием агента украинца и спортивного директора Атлетико Андреа Берты.

В статье As отмечается, что на 26-летнего форварда также нацелены Наполи и Челси. Независимо от того, куда перейдет Артем, 30% от трансфера получит датский Мидтьюлланд, за который украинец выступал с 2018 по 2020 год.

Накануне авторитетное испанское издание Marca включило бомбардира из Черкасс в свою символическую сборную, а Довбык вместе со свом партнером по команде Виктором Цыганковым похвастались знанием испанского языка на праздновании бронзы Жироны.

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Артем Довбик

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