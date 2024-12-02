Заря одержала волевую победу над Карпатами в 15 туре УПЛ

В понедельник, 2 декабря, матчем Заря – Карпаты завершился 15-й тур Украинской Премьер-лиги.

Победу со счётом 2:1 праздновал луганский клуб. "Львы" открыли счет с пенальти, который реализовал в первом тайме Полегенько.

Однако удержать победу подопечным Лавриненко не удалось. Во второй половине встречи луганский клуб за 10 минут сумел сравнять счет, а потом вообще выйти вперед – дубль оформил Мичин. Обе команды имели моменты и дальше, однако счет на табло больше не менялся.

Таким образом, Заря впервые побеждает с конца октября, команда Младена Бартуловича имеет в активе 19 очков и 9 место в турнирной таблице. Карпаты с 21 зачетным баллом остались на 6-й строчке.

Чемпионат Украины – УПЛ

15 тур, 2 декабря

Заря – Карпаты 2:1 (0:1)

Голы : 0:1 – 20 Полегенько (пен), 1:1 – 69 Мичин, 2:1 – 80 Мичин

Заря: Сапутин - Жуниньо, Джордан, Башича, Слесарь (Кирюханцев, 46), Яцык, Мичин (Кораблин, 90), Дрышлюк (Эскинья, 82), Горбач (Задорожный, 82), Будковский (Гусев, 90+2), Вакула

Карпаты: Кемкин, Мирошниченко, Педрозо, Бабогло, Полегенько, Альварес, Костенко (Подлепенец, 75), Бруниньо, Чачуа, Очеретько (Стенио, 83), Невес (Устименко, 75)

Предупреждения: 40 – Слесарь, 42 – Будковский, 46 – Костенко, 65 – Дрышлюк, 74 – Педрозу, 77 – Альварес, 84 – Бабогло, 84 – Мирошниченко, 84 – Башич, 84 – Мичин

Напомним, накануне оба гранда украинского футбола потеряли очки. Динамо на выезде не смогло дожать Колос, а Шахтер в компенсированное время упустил победу над Рухом.