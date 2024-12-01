Шахтер в добавленное время упустил победу над Рухом в 15 туре УПЛ

В воскресенье, 1 декабря, Шахтер сыграл вничью с Рухом в матче 15-го тура Украинской Премьер-лиги.

Встреча завершилась со счётом 1:1. "Горняки" открыли счет на 23-й минуте, когда отличился защитник Николай Матвиенко.

Чемпион Украины вел в счете почти до конца матча, однако уже в добавленное арбитром время львовский клуб установил паритет благодаря голу Романа Дидыка.

Чемпионат Украины – УПЛ

15 тур, 1 декабря

Шахтер – Рух 1:1 (1:0)

Голы : 1:0 – 23 Матвиенко, 1:1 – 90+1 Дидык

Шахтер: Ризнык, Педро Энрике, Матвиенко, Бондарь, Конопля, Марлон Гомес (Крыськив 70), Кевин (Эгиналду 70), Судаков, Бондаренко, Педриньо, Сикан (Траоре 70)

Рух: Ледвий, Холод, Дидык, Слюбик, Лях, Пастух, Пидгурский (Федор 60), Сыч, Климчук, Карабин (Клайвер 72), Краснопир (Квасница 60)

Предупреждения: 18 – Дидык, 30 – Краснопир, 45 – Судаков, 45+1 – Слюбик

Донецкий клуб остался третьим в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 31 балл. Рух набрал 19 очков и поднялось на 8-е место. В следующем туре "горняки" 5 декабря сыграют против Ворсклы, в то же время Движение 9 декабря встретится с Полесьем.