Динамо потеряло очки в игре с Колосом из-за досадного рикошета от Михавко

В воскресенье, 1 декабря, в Ковалевке состоялся матч 15 тура Украинской Премьер-лиги, в котором местный Колос принимал Динамо.

Киевляне очень быстро вышли вперед. Уже на пятой минуте Владимир Бражко ударом с линии штрафной поразил дальний угол ворот Ивана Пахолюка.

Хозяева поля успели отыграться еще до перерыва. Даниил Алефиренко решился на дальний удар. Мяч после рикошета от ноги Тараса Михавко оказался в сетке ворот.

После перерыва подопечные Александра Шовковского усилили давление на ворота соперника. Но это ни к чему не привело. Судья зафиксировал ничейный результат 1:1.

Чемпионат Украины – УПЛ

15 тур, 1 декабря

Колос – Динамо 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Бражко 5, 1:1 – Алефиренко 33.

Колос: Пахолюк – Козик (Лучкевич, 89), Красничи, Бондаренко, Цуриков – Ориховский, Демченко, Гусол (Денисенко, 71), Кариока (Салабай, 65), Алефиренко – Боливар (Паулаускас, 71).

Динамо: Бущан – Тымчик, Дячук, Михавко, Дубинчак (Попов, 80) – Брагару (Кабаев, 46), Бражко, Буяльский (Саленко, 90+3), Рубчинский, Волошин – Герреро (Ванат, 72).

Предупреждения: Боливар, Алефиренко, Козик, Денисенко, Демченко.

Динамо прервало свою трехматчевую победную серию, чем воспользовалась Александрия, которая за счет разгрома Черноморца снова догнала "бело-синих" на вершине таблицы с 36 очками в активе.

Колосс в свою очередь с 14 баллами остался 12-м.

Напомним, что сегодняшний игровой день будут закрывать Шахтер и Рух. Их встреча начнется в 18.00.