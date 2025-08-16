Руководство ПСЖ заставило Илью Забарного и Матвея Сафонова сесть и провести разговор друг с другом.

Об этом сообщает Sport.fr.

После трансфера центрбека сборной Украины все еще остается вопрос, будут ли парижане продавать российского вратаря, чтобы избежать проблем в будущем.

По информации источника, руководство французского клуба приняло меры предосторожности, когда переход 22-летнего украинца из Борнмута был официально оформлен. Сообщается что двое игроков смогли обсудить проблему их сосуществования в одном коллективе.

И хотя результат этого разговора остается неизвестен, нельзя сказать, что он имел положительный для российской стороны эффект: Сафонов до сих пор остается единственным игроком ПСЖ, на которого Забарный не подписался в социальных сетях.

Напомним, что Илья Забарный стал игроком ПСЖ в результате его трансфера из Борнмута за 63 миллиона евро. Украинский футболист уже определился с игровым номером, под которым он будет выступать в составе парижан.

К сожалению, Матвей Сафонов остается его одноклубником, ведь представитель страны-агрессора отказался покидать Париж.