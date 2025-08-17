Один из лучших: Забарный получил добротную оценку за свой дебютный матч в составе ПСЖ

Украинский защитник Илья Забарный провел свой первый официальный матч на клубном уровне за ПСЖ, дебютировав за парижан во встрече 1-го тура Лиги 1 против Нанта.

Забарный вышел в стартовом составе, проведя полный поединок. Статистический портал SofaScore оценил дебют украинца в 7,3 балла, что стало 4-й лучшей оценкой среди всех игроков, задействованных в поединке.

Сам матч завершился победой ПСЖ с минимальным счётом 1:0.

Напомним, Илья стал игроком ПСЖ в результате трансфера из Борнмута за 67 миллионов евро.

Накануне руководство парижанам заставило Забарного и Сафонова сесть и провести разговор друг с другом.