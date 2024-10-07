Источник сообщил детали травмы Ярмоленко

Лидер киевского Динамо Андрей Ярмоленко пропустит октябрьские матчи сборной Украины из-за повреждения четырехглавой мышцы бедра.

Об этом сообщает Tribuna.com со ссылкой на пресс-службу национальной команды.

Отмечается, что диагноз был поставлен после проведения МРТ. Минимальный срок обновления 34-летнего игрока составит 2 недели. Ранее сообщалось, что эту травму он получил в матче 9-го тура Украинской Премьер-лиги против Кривбасса (2:1).

Отметим, что матчи Лиги наций из-за повреждений также пропустят Руслан Малиновский, Александр Зинченко, Виктор Цыганков, Виталий Миколенко, Тарас Степаненко, Владимир Бражко, Александр Пихаленок и Андрей Лунин.

Напомним, свой следующий матч сборная Украины проведет 11 октября против Грузии (номинально домашний матч в Варшаве). Через три дня после этого украинцев ожидает противостояние с Чехией.

В сентябрьских матчах украинцы уступили Албании (2:1) и Чехии (3:2). После этих поединков наставник "сине-желтых" Сергей Ребров получил много критики за недостаточное обновление состава сборной.