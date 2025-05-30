Секреты парижских шейхов: ужин с Саркози, два миллиарда на трансферы и сын ловца жемчуга во главе проекта

ПСЖ завтра во второй раз за пять лет сыграет в финале Лиги чемпионов, что делает нынешний парижский проект самым успешным в истории клуба.

Чемпион рассказывает, кто такие катарские шейхи, как они появились во Франции и какое влияние оказали на футбол в целом.

Когда это началось?

Еще в 2005 году.

Тогда в Дохе основали Qatari Sports Investments – государственную инвестиционную компанию, которая должна была расширить участие Катара в спорте и развлечениях.

Для контекста, население эмирата – 3 млн человек, из которых только 11% являются гражданами страны. Остальные – трудовые мигранты, выполняющие всю тяжелую работу. Катар обладает третьими по величине запасами природного газа после России и Ирана.

До сих пор точно неясно, зачем им спорт.

Одни говорили, что Катар таким образом стремился диверсифицировать доходы на случай, если нефтегазовый сектор придет в упадок.

Другие настаивали, что это ради улучшения имиджа страны, где нет политических свобод, гендерное неравенство на каждом шагу, а жизнь гастарбайтеров из Африки не стоит и дирхема.

Кто знает.

В любом случае, уже в 2006 году Катар триумфально провел Азиатские игры, потратив на них 3 млрд евро.

Lors d'un déjeuner en 2010, Nicolas Sarkozy aurait passé un deal avec les dirigeants qataris : la voix de Michel Platini dans l'attribution du Mondial 2022, en échange du rachat du PSG.



(@Cdenquete) pic.twitter.com/TW4vMulwUJ — Actu Foot (@ActuFoot_) October 13, 2022

Ну, а в 2010 году состоялась знаменитая встреча президента Франции Николя Саркози, наследника эмира Катара Тамима бин Хамада аль-Тани и главы УЕФА Мишеля Платини. На носу было голосование за право проведения чемпионатов мира в 2018-м и 2022-м. В кулуарах все уверяли, что их получат большие державы – Россия и США.

Платини прибыл на встречу с политиками как последовательный сторонник заявки США, однако уже через 9 дней УЕФА проголосовал за Катар – и тот сенсационно победил.

Еще спустя 7 месяцев Qatari Sports Investments (QSI) за 70 млн евро выкупили кризисный ПСЖ – любимый клуб Саркози.

Ну, а еще через месяц сын Платини Лоран стал генеральным директором Burdda – катарской компании по производству спортивной одежды.

Селяви.

Каким был Пари Сен-Жермен?

На тот момент лежал в руинах.

В 1991-2005 годах ПСЖ финансировал телегигант Canal+, что вылилось в зарождение Ле Класик и победу в Кубке Кубков-1996.

Свой последний проект телевизионщики заложили в начале 2000-х, привезя Роналдиньо, Окочу, Анелька, но он не выстрелил, и они постепенно от дел отошли.

Их место заняли застройщики из Colony Capital, но не осилили Лигу 1, поэтому клуб деградировал. В 2008-м парижане только в последнем туре спаслись от вылета благодаря дублю Амара Дьяне.

Вместе с тем, они каким-то чудом завоевали Кубок французской лиги – и поэтому оказались на пути Динамо в Кубке УЕФА.

Красиво киевляне их тогда разгромили.

В Париже где-то ждали такого результата. Пока забивал Бангура, вне стадиона две группы ультрас ПСЖ дрались между собой так, что вмешался даже Саркози и распустил печально известных Boulogne Boys.

Играли тогда за парижан уже очень старые Клод Макелеле, Людо Жюли, Пеги Люиндюла. Главной звездой и надеждой на голы был Мевлют Эрдинч.

Проще говоря, QSI начинали с нуля.

Как строили гегемона?

Банально – деньгами.

В первом же трансферном окне ПСЖ потратил на трансферы 107 млн евро – больше, чем за 6 предыдущих лет вместе взятых.

Сейчас их уже нет в клубе, но они симптоматичны. Кевин Гамейро, Милан Бишевац, Сальваторе Сиригу, Жереми Менез, Блез Матюиди, Момо Сиссоко, Хавьер Пасторе, Диего Лугано.

Кто из них выбился в легенды ПСЖ?

Один Матюиди.

[#L1🇫🇷] Blaise Matuidi 💬 : "Le PSG est mon club de cœur, j’ai toujours rêvé de porter ce maillot. Mon rêve s’est réalisé, j’ai gagné l’amour des Parisiens, je le vois encore aujourd’hui quand je traverse les rues, ça fait plaisir."



(Téléfoot) pic.twitter.com/sqfsAGRQo5 — Footballogue (@Footballogue) January 24, 2021

Примерно с такой же эффективностью Париж работал на трансферном рынке вплоть до ЧМ-2022.

По состоянию на 2025-й, шейхи купили ПСЖ новичков на 2,2 млрд евро – это не считая зарплат, премий, подъемных, обросших легендами. Неймар, например, получал 200 тысяч евро бонуса только за то, что после матча подходил поаплодировать болельщикам.

Также на счету ПСЖ самые дорогие трансферы в истории футбола – 222 млн за того же Неймара и 180 млн за Килиана Мбаппе.

Ясно, что они изменили игру.

Во-первых, во Франции почти исчезла интрига. Во времена шейхов только трижды другие клубы становились чемпионами – Монпелье-2011, Монако-2016 и Лилль-2021.

Еще более заметен след шейхов на трансферном рынке, где "до Неймара" 100 млн платили за Бейла и Погба, а "после" – за Грилиша и Жоау Феликса. Так выглядит инфляция, спровоцированная нефтедолларами.

Единственный провал – Лига чемпионов никак не хотела покоряться. Хотя и здесь влияние было существенным – на творчество Омара Момани и других "мемоделов".

Кто такой Насер Аль-Хелаифи?

Глава QSI и, проще говоря, всей катарской футбольной экспансии.

Сам Насер не шейх, а сын простого ловца жемчуга. Умный, имеет хорошее образование. Профессионально, хотя и неудачно играл в теннис.

К футболу раньше отношения не имел, поэтому разбирался уже в процессе – из-за этого ПСЖ страдал от неадекватных решений больше, чем "традиционные" топ-клубы.

О его личной жизни известно мало; даже жену Хелаифи никто не видел. Считается, что он подружился с тогда еще наследником трона Тамимом аль-Тани в университете и с тех пор стал его правой рукой во всех бизнес-проектах.

Кроме ПСЖ Насер также возглавляет созданную в 2012-м beIN Media Group – государственную катарскую телесеть, которая работает на 5 континентах и 7 языках.

beIN вели себя очень агрессивно после того, как Катар получил право на Мундиаль – они зашли на рынки Англии, Италии, Испании, Германии, а Францию полностью подмяли, отодвинув на задний план Canal+.

Как именно отодвигали? Ну, а вы догадайтесь.

Например, в 2017-м генсек ФИФА Жером Вальке рассказал, что получил от Насера виллу на Сардинии за то, что предоставил beIN Sports права на показ четырех чемпионатов мира.

За это его не любят. И за то, что не делится призовыми с клубами 3-го дивизиона в Кубке тоже. Вместе с тем, Хелаифи единственный в Лиге 1, кто премирует персонал после побед наравне с игроками и тренерами – похоже, это личное.

Почему ПСЖ резко против Суперлиги?

А зачем пилить ветку, на которой сидишь?

И в ФИФА, и в УЕФА доминируют друзья катарцев.

Их дружба выдержала даже ФИФА-гейт – волну арестов и отстранений, инициированных американскими следователями, которые уничтожили Зеппа Блаттера, Мишеля Платини и вообще всех причастных к тому, что Катар в 2010-м обошел США.

Уже после этого в 2018-м анонимные источники из Football Leaks показали, что правительство Катара влило в ПСЖ 1,8 млрд евро через подставные фирмы, чтобы фиктивно нарастить доходы и избежать наказания за несоблюдение ФФП.

Depuis l'arrivée de QSI, le PSG a dépensé 2,28 milliards d'euros (2 280 000 000 euros) et à une balance transfert négative de 1,421 milliards (1 421 620 000 euros).



Concurrence déloyale. pic.twitter.com/0xopbAnzOb — meltcen • bearcon stan account (@meltcen) February 23, 2025

Знаете, что было дальше?

А ничего не было.

Это в Англии Ман Сити за аналогичные нарушения до сих пор судят, а ПСЖ в 2022-м заплатил 10 млн штрафа – и дело закрыли.

Так же и с Вальке. Жерома тогда отстранили от футбола, лишили должности, а Хелаифи лишь выплатил 24 000 франков компенсации.

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Бунт имени Флорентино Переса в 2021-м был направлен на уничтожение существующего порядка, а ПСЖ последний, кому это нужно. Он был и будет за ФИФА и УЕФА.

На каком этапе ПСЖ сегодня?

На трансформационном.

Катар все-таки провел свой Мундиаль, потратив на него 220 млрд евро – инвестиции, которых мир еще не видел.

И хотя все выглядело эффектно, а финал ЧМ-2022 называют лучшим за все времена, спросите себя – изменилось ли после него ваше отношение к Катару как государству? Влюбил ли он вас в себя?

Вот именно.

🎆 En Qatar ya es 20 de noviembre, el día que empieza el Mundial, y hubo festejo como si fuese Año Nuevo. pic.twitter.com/4xk5g00e31 — Histoporte (@histoporte_) November 19, 2022

Катарцы тоже это почувствовали, поэтому с 2024 года beIN резко сократилась и теперь показывает только главный матч тура Лиги 1.

Синхронно и ПСЖ отказался от суперзвезд. Никаких Месси, Неймаров, Мбаппе, даже Бекхэмов. Теперь это чисто спортивный проект, которым руководит самый успешный скаут современности Луиш Кампуш, а Хелаифи во всем его слушает.

Новая стратегия обеспечила ПСЖ не только финал ЛЧ-2025, но и рост популярности среди парижан, любящих футбол. При этом отношение к Катару у них все еще в основном негативное.

Насера это злит. В 2023-м он выиграл суд по делу о подкупе чиновников, а уже сейчас получил новый – за торговлю конфиденциальной информацией в корыстных целях по делу Арно Лагардера. Шейхи даже пустили слух, что хотят покинуть Францию навсегда.

"Фальшивые процессы, шантаж, ежедневная критика, обвинения в некомпетентности – такое впечатление, что каждая беда этой страны является нашей виной", – цитирует их Daily Mail.

🇫🇷 “Qatar Mafia”



En el partido contra el PSG, la hinchada del Olympique de Lyon desplegó una enorme bandera contra el dueño del club parisino. pic.twitter.com/1sHF6jTVJU — Fútbol y Política (@FutboliPolitica) February 23, 2025

Ко всему прочему мэрия Парижа все еще не дала Хелаифи ни землю под новый стадион, ни разрешение расширить "Парк де Пренс".

В ответ в 2023 году QSI уже продал 12,5% акций ПСЖ.

Хотя и слабо верится, что они уйдут окончательно.

Новые контракты с Кампушем и тренером Луисом Энрике – это одна сторона медали.

А есть еще огромные катарские инвестиции во французскую энергетику, машиностроение, медиа. Total, Lagardère, Veolia, Suez – везде они.

Также с 2011 года катарцы приобрели отелей и коммерческой недвижимости в Париже и на Лазурном берегу на 7 млрд евро. В 2024 году Катар выделил 10 млрд евро на французские стартапы и инновации в сферах здравоохранения и инженерии. Тогда же Франция подписала с эмиратом контракт до 2050 года на поставки сжиженного газа.

То есть, все начиналось с ПСЖ, но с тех пор очень расширилось, и так просто развернуться и уйти уже невозможно.

Чего ждать дальше?

Судя по слухам, то перехода к мультиклубной модели.

QSI уже купил небольшой пакет акций Браги, а теперь ведет переговоры о полном контроле над некогда грозной Малагой.

Также ходят слухи об интересе к одному из клубов бельгийской Лиги Жюпиле.

💣Une prolongation de Campos est dans les tuyaux



🤝Al-Khelaïfi, Luis Enrique et Campos un trio bien huilé. Le feeling passe très bien entre eux. Chacun dans son rôle



Si Enrique entend rester après 2025, le board parisien aimerait le voir s’installer dans la durée



🗞Le Parisien pic.twitter.com/uRJjFlnuZM — ParisSG INFOS (@Paris_sginfos) August 21, 2024

Такие модели приобретают все большую популярность в Европе. Они позволяют одновременно и бизнес-экспансию проводить, и развивать очень разных игроков в пределах одной подконтрольной экосистемы. Red Bull – самый успешный пример.

Ну, и если ПСЖ будет дальше идти по пути спорта, а не пиара Катара, то у него будут еще финалы и трофеи Лиги чемпионов.

С годовым бюджетом более 800 млн евро и связями в верхах они практически непотопляемы.

Главное снова не путать самых известных игроков с самыми лучшими, но, кажется, за 14 лет неудач в ЛЧ этот урок шейхи наконец усвоили.