Длинный Лук, португалец Джон и 115 обвинений: за что АПЛ хочет выгнать своего чемпиона

Пока действующий чемпион Англии Манчестер Сити судится с АПЛ, букмекеры уже принимают ставки на место, которое займут "Горожане" в следующем розыгрыше Чемпионшипа.

Да-да, все серьезно – их могут понизить в классе.

Чемпион рассказывает, как до этого дошло и чего ждать дальше.

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Что за 115 обвинений?

А именно столько выдвинула АПЛ руководству Манчестер Сити 6 декабря 2023 года.

С тех пор их еще прибавилось и стало 129.

Из них 54 касаются непредоставления клубом точной финансовой информации в 2009-18 годах. Лига считает, что ее обманывали с доходами, расходами, спонсорскими контрактами и тому подобное. Только в отдельно взятом сезоне-2014/15 Сити якобы нарушил 6 правил АПЛ по отчетности.

Еще 14 обвинений связаны с контрактами игроков, тренеров и персонала – лига подозревает, что их настоящие размеры скрывались.

Аж 21 обвинение касается нарушений Ман Сити правил получения прибыли и устойчивого развития. Кто не в курсе, в АПЛ действует собственный финансовый фейр-плей, по которому убыток клуба за трехлетний период не должен превышать 105 млн фунтов. Похоже, лига считает, что "Горожане" и здесь врали.

5 обвинений относятся к несоблюдению Ман Сити финансового фэйр-плей от УЕФА – это логично, ведь он в общих чертах похож на английский.

Ну, и последние 35 – это за полный или частичный отказ сотрудничать со следствием в 2018-23 годах.

Побить рекорд Сити по обвинениям удалось разве что игроману Сандро Тоналу, что стало предметом шуток в сети.

Man City 115 Charges



Sandro Tonali 150 betting charges



We are not first anymore! pic.twitter.com/t3b55rwyrh — City Chief (@City_Chief) March 28, 2024

Почему Сити подозревают?

Часть доказательств АПЛ накопала сама, но большинство – это из Football Leaks.

Не забыли еще их? В конце 2010-х это была мегасенсация.

Эти ребята публиковали эксклюзивные документы по переходам Гарета Бэйла в Реал, Неймара в Барселону; вывалили наружу внутреннюю кухню Рыболовлева в Монако; слили информацию о подготовке топлклубов Суперлиги.

Кто стоял за FL – бог его знает.

Одни говорили, что хакеры. Другие – что менеджеры грандов задолбались врать и так разоблачали своих боссов.

В том же 2018-м в Der Spiegel вышло интервью с анонимом, который назвался Джоном и заявил, что сбежал из Португалии в Будапешт, потому что из-за слива данных ему угрожают. Опять-таки, проверить это нереально.

This is not a shock.



Lionel Messi’s contract was leaked 3 years ago by Football Leaks (in Der Spiegel) and the figures have been available since then.



Just a confirmation of what was known... An astronomical deal. pic.twitter.com/fmqK9MPbo8 — Kristof Terreur (@kristofterreur) January 31, 2021

А вот что расследовать можно – это документы, копии которых FL сливала в сеть.

Например, по операции "Длинный Лук" – так в Ман Сити якобы назвали серию мероприятий для обхода финансового фэйр-плей, который президент УЕФА Мишель Платини ввел в 2013 году.

Среди таковых – продажа клубом маркетинговых прав на своих футболистов компании Fordham Sports Management за 11 млн фунтов. FL доказала, что эта контора через подставных лиц принадлежит экс-канцлеру Консервативной партии Великобритании Дэвиду Роуленду, который, в свою очередь, получил 11 млн от Abu Dhabi United Group – компании владельца Ман Сити шейха Мансура. Зачем выплачивать игрокам миллионы из бюджета клуба, если это может делать твоя же "левая" контора в обход ФФП, правильно?

Другой пласт – фейковые спонсорские соглашения. Например, в 2011-м Манчестер Сити заключил 10-летний контракт с Etihad на 400 млн, но FL показали, что в 2015-м авиакомпания оплатила только 8 млн, а еще 59 за нее внес лично Мансур.

"У нас будет дефицит в 10 млн, который надо покрыть, чтобы вписаться в ФФП. Считаю, единственный выход – дополнительные доходы от спонсоров из Абу-Даби", – FL раздобыла письмо финдиректора Сити в 2014-м Хорхе Чумильяса, которое наглядно все демонстрирует.

А ведь еще были контракты с персоналом. Так, тренер Роберто Манчини зарабатывал в Сити лишь 1,45 млн в год, а еще 1,75 млн ему платил... ФК Аль-Джазира, клуб Мансура из ОАЭ, где Манчини по документам работал 4 дня в год.

Туре, Сане, де Брейне, Тевес – все получали суммы вне бюджета Сити. К примеру, у Лероя официальная зарплата была 5 млн, а теневая – почти 9.

13 years ago today ‘that’ banner was no more. City were back thanks to this man. A trophy celebrated as much as any since #Mancini pic.twitter.com/H76JdiZinz — Dave Morrow (@davemorrow64) May 14, 2024

Ну, и поскольку Манчестер Сити не опроверг подлинность обнародованных документов, против него и открыли дела.

Без Football Leaks ничего этого бы не произошло.

А что УЕФА?

Если коротко – пшик.

Начали-то громко – сразу в 2018-м открыли дело, наделали мощных заявлений.

Потом в феврале 2020-го все якобы довели до логического конца – отстранили "Горожан" от еврокубков на 2 сезона и оштрафовали на 30 млн.

Ну, а дальше Сити пошел в Спортивный арбитражный суд (CAS), и в июле того же 2020-го Лозанна отменила все, кроме штрафа, который уменьшила до 10 млн.

"Обвинения в финансовых нарушениях либо не были доказаны, либо срок давности по ним уже истек", – говорилось в решении.

И это при том, что Ман Сити наотрез отказался показывать УЕФА внутреннюю документацию.

Сам регулятор после вердикта CAS тоже даже не предпринимал попыток идти в гражданские суды. Александр Чеферин лишь говорил в пустоту постфактум.

UEFA chief Aleksander Ceferin insists UEFA were "right" about Manchester City breaching Financial Fair Play rules. pic.twitter.com/zLhvTgmTkf — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) January 24, 2024

Почему же АПЛ ждала так долго?

На самом деле она и не ждала.

Как и УЕФА, АПЛ начала свое расследование в 2018-м, но юристы Ман Сити тянули время, оспаривая то один процедурный момент, то другой – и так продержались вплоть до лета 2021-го, когда лига наконец смогла начать расследование по существу.

Юридически Сити затягивание ничего не дало, потому что в АПЛ нет понятия "срока давности". При желании здесь можно поднимать хоть и дела 1990-х.

Единственное, что выиграли "Горожане" – время, за которое команда Пепа Гвардиолы без лишнего давления получила с десяток новых трофеев.

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Между тем следствие шло своим чередом, поэтому в декабре 2023-го, как уже говорилось, были 115 обвинений, а осенью 2024-го – закрытые слушания, где каждая сторона приводила свои аргументы комиссии из трех независимых людей, чьи имена не раскрываются. Более того, даже место проведения слушаний тоже не называлось.

Финансовый эксперт Киран Магуайр говорит – это чтобы финальный приговор никто не обжаловал:

"На таком процессе основания для апелляции очень узкие. Она возможна только в том случае, если поведение комиссии окажется непрофессиональным – тогда одна из сторон может подать апелляцию".

Не всем клубам АПЛ нравится формат – некоторые бы хотели больше открытости, потому что уверены, что Манчестер Сити виноват.

Это мнение еще усилилось после введения в 2021-м проверки на аффилированность всех спонсорских сделок, превышающих 1 млн фунтов, – то есть, не связан ли случайно спонсор с владельцем клуба.

Вообще-то правило ввели прежде всего для новых саудовских боссов Ньюкасла, но он не делал попыток его нарушить. Зато Манчестер Сити уже после введения правила в действие подмахнул два спорных контракта с компаниями из ОАЭ – Masdar и Aldar, отказавшись предоставлять лиге копии документов.

Похоже, что без этих соглашений Сити просто не удавалось свести воедино бюджет – иначе бы он на рожон не лез.

Чем отвечает Ман Сити?

Если коротко, то подрывает систему деньгами.

Шейх Мансур ибн Заид Аль-Нахайян – это же вам не просто владелец клуба.

Его персональное состояние – 30 млрд евро, но Мансур также происходит из правящей династии Абу-Даби, где его власть позволяет найти для Сити любое количество "спонсоров", и никто и ни за что не будет свидетельствовать против него.

Celebrating Manchester City’s Premier League win with Sheikhs Mohammed, Saif, Mansour and Abdullah bin Zayed pic.twitter.com/E4ldFwrl4s — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) May 12, 2014

Только в 2008-18 годах Мансур влил в Ман Сити более 1,3 млрд евро – так и возник на месте английского аутсайдера европейский гранд.

Имея такие ресурсы, шейх не собирается проигрывать только потому, что неправ.

Он нанял элиту адвокатуры Blackstone Chambers, что по данным The Sun уже обошлось ему в 36,7 млн фунтов.

Их стратегия – встречные иски, которые ставят под вопрос действующие правила АПЛ и заставляют лигу распылять усилия.

Например, в 2024-м Сити частично успешно обжаловал проверку спонсорских сделок на аффилированность. АПЛ была вынуждена модифицировать правило, но и на обновленную версию тоже немедленно была подана жалоба, впереди еще суды.

Также позавчера Ман Сити обвинил АПЛ в искажении правил в пользу Арсенала, Брайтона и еще трех клубов, получивших от владельцев многомиллионные беспроцентные займы – мол, эти сделки следует рассматривать так же, как и контракты с аффилированными компаниями. Шансов на успех немного, ведь заем, пусть и беспроцентный, следует вернуть, тогда как спонсорское соглашение этого не предусматривает. Однако Сити не отступает и затягивает лигу в как можно большее количество долгих судебных процессов.

Manchester City have won their legal case against the Premier League after an independent panel deemed APT rules between December 2021 and November 2024 as void, as first reported by @MikeKeegan_DM and @Lawton_Times.

-City believe the ruling plunges EPL into an existential crisis pic.twitter.com/HspLthFZJ7 — THE PAGE FOOTBALL⚽️ (@PAGEFOOTBALL__) February 14, 2025

По информации The Times, часть клубов уже сейчас переживает, что деньги на суды берут с их доли в ТВ-контракте.

The Telegraph добавляет, что из-за судов по аффилированности АПЛ была вынуждена снять часть юристов с "главного" процесса, ослабив свою позицию.

Это то, что надо Сити.

А еще – несколько побед во второстепенных судах, чтобы заявить, что отныне правила лиги не действуют, а значит и выполнять их необязательно.

Кто ближе к победе?

Нет об этом никакого инсайда.

Неизвестно даже, когда объявят финальное решение.

"Я не считаю, что с этим справились хорошо, и не думаю, что была какая-то особ енна я проблема, чтобы дать больше информации. Мы сидим здесь сегодня и думаем, что решение выйдет на этой неделе. Или на следующей. Но вполне возможно, что оно не выйдет до лета или даже позже", – иронизирует экс-советник Сити Стефан Борсон.

🚨 OFFICIAL: #ManCity’s trial against the Premier League will occur late autumn 2024 with a verdict expected around summer 2025.



[via @MikeKeegan_DM] pic.twitter.com/Wc8l5aP5x2 — City HQ (@City_HQs) November 30, 2023

Тем временем на телевидении все скучны и неконкретны, ведь боятся Blackstone Chambers. Sky Sports даже разослала Джейми Каррагеру, Рою Кину, Гари Невиллу и другим экспертам указания "избегать поспешных выводов", чтобы не подставили ее под суды.

И смех и грех.

Что такого там избегать? Все же ясно, как божий день.

Победа АПЛ будет означать для Ман Сити штраф, снятие очков и вылет бог знает куда, ведь Футбольная лига, организующая Чемпионшип, не будет обязана его принимать. Также в случае поражения "Горожан" могут лишить титулов, что будет означать новые суды – уже с конкурентами, требующими компенсации, например, за невыход в ЛЧ. Так и до ликвидации досудиться можно.

Если же победит Сити, то авторитет АПЛ как регулятора пробьет дно, и ей станет слишком сложно поддерживать порядок. Мансур же не единственный в лиге, у кого есть 100-200 "лишних" миллионов.

Вот и все, такие вот расклады.

As per @MullockSMirror, the Premier League WILL HAVE TO PAY A HEFTY CHUNK of #ManCity’s legal costs and City can DEMAND COMPENSATION if they prove they’ve been damaged financially with Etihad/Abu Dhabi First Bank deals blocked by unlawful Associated Party Transaction rules! ‼️💰 pic.twitter.com/kWY1nLoj8z — City Report (@cityreport_) October 12, 2024

"Ман Сити уверен в том, что его оправдают, и работает как обычно. Мы видели активную работу на рынке в январе, и ни один из трансферов, насколько мне известно, не был сделан с целью предотвратить возможное наказание", – пишет авторитетный журналист Дэвид Орнстейн из The Athletic.

Между тем другой обозреватель Джонатан Уилсон из The Guardian в ожидании вердикта не видит победителей, только проигравших:

"Для Ман Сити большой позор, что адвокат Панник для них даже важнее Эрлинга Холанда. С другой стороны, представьте, что увиденное вами на поле будет отменено позже судом. Представьте, что очки забрали, а титул определится не на поле, а в кабинетах. Будет ли у вас эмоция вкладывать в такую лигу? Люди неизбежно отсюда уйдут..."