Луиш Могила, дружба с Моуринью и миллиард на продажах: на ПСЖ работает лучший скаут современности

Луиш Кампуш – конструктор сенсационных Монако и Лилля – сегодня работает на Пари Сен-Жермен, где строит принципиально новую для эры катарских шейхов команду-звезду. Неделю назад Ливерпуль лишь чудом не стал их жертвой.

***

Луиша Кампуша еще 10-15 лет назад называли "мистером-невидимкой", а его фото было сложно найти в интернете.

Сейчас это уже давно не так.

Португалец сидит рядом с президентом ПСЖ Насером Аль-Хелаифи, но и часто спускается к полю. С Ливерпулем, например, громко ругался с арбитрами, требуя красную для Конате.

Нервы Луиша и парижан понятны. Ещё никогда ни одна команда не проигрывала в ЛЧ, ведя по ударам 27:2. Алисон Бекер выдал матч жизни, но и форварды хозяев пробивали так себе.

И это именно он, Кампуш, привёз этих нападающих на "Парк де Пренс".

С июля 2022 года португальский скаут занимает в ПСЖ пост стратегического советника, что полностью изменило катарский проект. Никаких больше суперзвезд за 150-200 млн. Наоборот – они избавились от Неймара, Месси, Рамоса, а затем и Мбаппе, чтобы заполнить пустоту перспективными ребятами.

Жоау Невешу всего 20 лет, Брэдли Барколя – 22, Дезире Дуэ – 19, Виллиану Пачо – 23, Лукасу Бералдо – 21.

Более известными переходили 27-летний Усман Дембеле, 25-летний Витинья и 24-летний Хвича Кварацхелия – они в этой команде за ветеранов.

И вы видели, как они приняли Ливерпуль? Как комбинировали, выигрывали борьбу, покрывали пространство?

У этого ПСЖ есть будущее.

Хелаифи не ошибся, когда пригласил в клуб своего многолетнего врага.

***

Да-да, именно врага!

Кампуш прибыл в Лигу 1 в 2013-м как спортивный координатор Монако, где Дмитрий Рыболовлев не знал, как быть, после угроз УЕФА выгнать клуб из еврокубков за нарушение финансового фэйр-плей.

Многомиллионные трансферы Фалькао, Хамеса, Моутинью оказались плохой идеей в княжестве, где на трибунах собирается по 6-8 тысяч зрителей.

Читайте также : Видео Фото доповнено Европейский футбол по-русски: как Дмитрий Рыболовлев стал царем Монако

Кампуш стал для россиян решением.

Он привез Бернарду Силву из Бенфики за 15,5 млн, Тьемуэ Бакайоко из Ренна – за 8, Фабиньо из Риу Аве – за 6, Тома Лемара из Кана – за 4, Бенжамена Менди из Марселя – за 13.

"И я также ответственен за заключение первого профессионального контракта с Мбаппе. Эти слова вам подтвердит его отец", – любит повторять Луиш.

Луїш Кампуш, Леонарду Жардім та Дмітрій Риболовлєв, lequipe.fr

Если обобщить, то за три года в Монако Кампуш из ноунеймов и детворы собрал команду, которая в 2017-м выиграла Лигу 1, дошла до полуфинала Лиги чемпионов, а затем принесла в бюджет монегасков 950 млн евро на продажах.

Вице-президент Вадим Васильев в том году получил статуэтку как лучший футбольный менеджер года, и Кампуш в подкасте Transfer Window иронизировал:

"У нашего проекта вдруг появилось много родителей. Все заявляют, что ребенок их, хотя даже не спали с матерью в одной постели! Но я уверяю вас, что создам другие подобные шедевры в своей карьере".

Кампуш немного высокомерен, но это часто оправдано.

С его приходом в 2017-ом в Лилль "Доги" подписали 38 игроков и избавились от 36, прежде чем в сезоне-2020/21 стали чемпионами Франции.

Сенсации сопутствовали фантастические рыночные успехи, как-то переход Рафаэла Леау свободным агентом (продан за 29,5), трансферы Николя Пепе из Анже за 18 млн (продан за 80), Виктора Осимхена – за 22,4 (продан за 77,5), Свена Ботмана – за 8 (продан за 37). До сих пор в команде Джонатан Дэвид – приобретенный за 27 млн, а его цена сейчас колеблется около 50 млн.

Луїш Кампуш та Крістоф Гальтьє, lequipe.fr

По дороге к титулу Кампушу пришлось поссориться и выгнать из клуба тренера Марсело "Эль Локо" Бьелсу. Он также выжил из Лилля всех старожилов – Мавуба, Мартена, Энеяму, Баша.

"Луиш умеет обозначить свою территорию, – вспоминал для Onze Mondial Жульен Палмьери. – У него есть сила, он быстро навязывает себя. Возможно, ПСЖ был нужен именно такой мужчина с сильным характером".

Хелаифи не мог не оценить Кампуша, ибо кроме его Монако и Лилля никто другой не отбирал у ПСЖ чемпионство с 2013 года.

Ну, а сам Луиш в Париже не тушевался ни секунды, и как-то отчитал Неймара с Маркиньосом прямо в раздевалке:

"Кто-то должен сказать игрокам правду. Пусть это буду я".

***

Когда-то в 1980-х Луиш хотел играть сам, но не хватило таланта.

Не стал он и выдающимся тренером, хотя начал очень рано – всего в 27 лет. С 1992-го по 2005-й Кампуш возглавлял десяток небольших клубов, но в итоге только заработал прозвище "Campa" ("Могила"), потому что те постоянно вылетали.

Единственный раз Луиша громко хвалили в апреле 2004-го, когда его Жил Висенте прервал 27-матчевую серию без поражений Порту Жозе Моуринью.

Впрочем, дальше снова поражения – и отчаявшийся Кампуш бросил футбол, пошел преподавать в университет, а еще открыл ресторанчик на пляже в Эшпозенде.

Не поверите, но это Моуринью, которого поразило то фиаско, отыскал Луиша за кафедрой и вернул футболу.

С 2010-го сеу Жозе заказывал у Кампуша аналитику к матчам Реала, и тот вместе с другом Америко Магальяшем открыл компанию Training to Play (T2P), которая стала признанным помощником тренеров на Пиренеях. Их самый популярный продукт так и назывался – Mourinho Tactical Board.

Кампуш та Моурінью, 2004 рік, canalplus.com

В 2012-м Жозе еще и уговорил Переса нанять Кампуша в штат – и тот официально стал скаутом Реала.

"Это не случайность и не за мою неземную красоту, – говорил Кампуш португальской O Jogo в 2016 году. – Меня пригласили, потому что Жозе Моуринью понимал, что я достаточно компетентен для работы с ним".

И он действительно был таким.

За год в Мадриде Кампуш налетал 350 тысяч километров, создал сеть скаутов по миру; бывал даже на матчах юношеских чемпионатов бразильских штатов, где откопал, например, Фабиньо.

Никаких блокнотов и "творческого" беспорядка – наоборот, кабинет Кампуша был очень аккуратным, а вся информация хранилась на ноутбуке и iPad. На столе – всегда фото жены и двух дочерей. И еще он сам на горном велосипеде – любимое хобби.

"Луиш работал очень детально. Он настойчивый и всегда ищет еще информацию, – вспоминал Bleacher Report тогдашний ассистент Моуринью Жозе Мораиш. – Мне он напоминал предпринимателя".

Моурінью та Кампуш в Реалі, 2012 рік, marca.com

Ну, а другой помощник Айтор Каранка тогда же удивлялся прогрессу Фаба: "Когда я вижу, как он играет за Ливерпуль, то понимаю, какой же крутой Луиш".

***

Сейчас, в 2025-м, Кампуш правит целой империей, которую начинал строить тогда в Мадриде.

Его правая рука в ПСЖ – Оливье Ганье, готовящий для босса тайные еженедельные отчеты. Никто не знает, что внутри.

Что касается подчиненных, то ранее экс-гендир Лилля Фернандо Да Крус рассказывал Le Parisien:

"В Лилле один человек занимался Африкой, другой – Южной Америкой, Европа была разделена на несколько секторов. Скауты не были привязанными к одному региону, а меняли локации каждые два месяца по просьбе Луиша, чтобы уточнить отчеты, взглянуть свежим глазом. Существовала также классификация игроков по уровню A, B, C или D для каждой позиции".

Найкращі угоди Кампуша, transfermarkt.com

Некоторое время Луиш помогал Сельте, за которую болел в детстве, и тогдашний тренер "Кельтов" Карлуш Карвальял был шокирован:

"Луиш и его сотрудники имеют базу данных, поэтому они приходили со словами: "Для этой ситуации, позиции и уровня денег у нас есть шесть решений на высоком уровне – очень дорогое, среднее и низкое. Тут низкая цена со светлым будущим. Этот лучший, дальше второй, третий, четвертый... и до шестого". Это невероятно".

Кампуш шерстит всех, не только молодежь. В Лилле из 38 новичков лишь 16 были из категории U21.

Для каждого проекта Луиш присматривается также к ветеранам, которые затем играют ключевую роль в решающие минуты, как Камил Глик в Монако, или Жозе Фонте и Бурак Йылмаз – в Лилле.

И – главное! – Кампуш никогда не доверяет компьютеру, а только живым людям.

"Наблюдение вживую имеет фундаментальное значение, - говорил он подкасту Transfer Window, - Например, то, как игрок разминается, или как выходит на замену часто раскрывает его характер. А характер является важным маркером для определения таланта топ-уровня".

"Однажды я поговорил с ним об игроке, который мне понравился, - рассказывает Карвальял. "Он и Луишу нравился тоже, но он сказал: "С ним что-то не так". Он стал рыться в его личной и семейной жизни; чем он занимается вне учебы и так далее. На следующий день Луиш вернулся и сказал: "Карлуша, забудь о нем". Я не задавал никаких вопросов - я знаю, что когда он говорит забыть игрока, ты должен это сделать".

Луїш Кампуш і Кіліан Мбаппе, Getty Images

***

L'Equipe писала, что в первом сезоне в Париже Хелаифи и Кампуш часто спорили, но в итоге таки нашли общий язык.

Команда звезд отошла в прошлое; катарцы загорелись идеей команды-звезды.

"Этим летом мы с Луишем работали по 20 часов в день без остановки, и вы можете увидеть результаты", – говорил как-то Хелаифи.

Увидел результаты и Ливерпуль, и все, кто посмотрел их матч на "Парк де Пренс".

Как и предыдущие проекты Кампуша, ПСЖ выходит на свой пик на третий-четвертый сезон. Дальше будет еще лучше, ведь состав молодой, игроки учатся и уже через год Барколя будет увереннее перед воротами, чем сегодня.

Хелаїфі, Кампуш і президент Тулузи Дам'єн Комоллі, Getty Images

Между тем советник президента ПСЖ снова в пути – пишут, на днях его видели в Бразилии. Не удивимся, если уже завтра он будет в Африке – почему нет?

Жизнь по Кампушу – постоянное движение в попытке найти действительно хорошего игрока среди сотен бездарных.

Айтор Каранка это видел собственными глазами:

"Он очень, очень увлечен своей работой. Эта страсть – это ключ. Если вы проведете с ним час, то будьте уверены, что в течение этого часа он будет говорить с вами только о футболе".