После матча с Албанией болело все: Анна Петрик – об успешном выступлении сборной Украины в Лиге наций

Женская сборная Украины завоевала путевку в элиту Лиги наций. Харьковский Металлист 1925 стал вице-чемпионом Украины. В обоих коллективах ключевым игроком является Анна Петрик.

"Чемпион" решил узнать, какие эмоции испытывает футболистка от успеха национальной команды, что думает о выступлении харьковского клуба в сезоне-2024/25. а также спросили, какое настроение она имеет перед финалом Кубка Украины, где ее клуб сыграет против Ворсклы, с которой Анна дважды становилась чемпионкой Украины.

– Во-первых, поздравляю с выходом в элиту Лиги наций. Уже подытоживая турнир, то какая игра отбора оказалась самой тяжелой?

– Не могу сказать, что какая-то игра была более тяжелой. Все матчи за сборную обычно не легкие.

– В матче с Албанией получила неприятный удар в спину. На поле даже вышли медики. Впрочем, смогла доиграть. Какое было самочувствие после игры?

– После игры с албанками болело все (улыбается – прим.) Помню только этот удар в спину, но на утро встаешь и спина болит, и где-то нога, и руки. Было много борьбы, но Слава Богу, все хорошо.

– В Лиге наций могут в соперники выпасть страны, где женские футбольные традиции на очень высоком уровне. Есть ли сборная против которой особенно хотелось бы сыграть?

– В Лиге А играют очень сильные команды, меня это мотивирует еще больше работать, быть более дисциплинированной. В Лиге Б не было легко, имею представление, как будет в А.

Понимаю, что будем больше обороняться и где-то играть без мяча, но можно получать удовольствие и от обороны, когда все четко, вовремя, а команде соперника не удается пройти – это то, от чего можно получить удовольствие, когда не доминируешь. Хотела бы сыграть против Исландии (улыбается – прим.).

– Вскоре будет финал Кубка Украины, где Металлист-1925 сыграет против Ворсклы. Для тебя это принципиальный соперник, ведь несколько сезонов провела там. Как оно для спортсмена играть против бывших одноклубниц, добавляет мотивации?

– Для меня игры против Ворсклы всегда очень важны. Мы провели много времени с девчонками, я хорошо знаю, как они играют, они также знают, как играю я. Поэтому мотивации больше против такого соперника.

– К сожалению, мужская Ворскла вылетела из УПЛ. Слухи вообще ходят не самые приятные... Что, возможно, сокращение финансирования. Ворскла стала правопреемником Жилстроя-2, уже несколько раз становилась победителем чемпионата Украины. Хоть они вас и обошли, но бы не хотелось, наверное, терять такого конкурента?

– С такими командами наш чемпионат интереснее. Такие команды как: Ворскла, Колос, Металлист 1925, а со следующего сезона и Систерс, я думаю, будет он интереснее – все борются не просто за чемпионство, а за возможность играть в еврокубках. Конечно хочется, чтобы было еще больше команд, которые будут бороться за это право, тем самым делать чемпионат Украины более привлекательным для Европы

Анна Петрик (справа) facebook.com/uafwomen

– В чемпионате Металлист 1925 проиграл всего на 3 очка Ворскле, но в 2025 году твоя команда набрала 26 очков из 30 возможных и пропустила лишь 1 гол. Вы были в великолепной форме. Это следствие чего: окончательно сыгрались, прекрасно провели сборы или...?

– Я думаю, это больше о сыгранности и понимании друг друга на поле. А после того, как мы потеряли очки в первом круге, нужен был максимум от нас, чтобы достичь желаемого результата. Так и получилось, что каждую игру воспринимали, как решающую и не могли больше ошибиться.

– Удалось даже реализовать мечту Дарьи Билодид – сыграть профессиональный матч. Если учесть, что у нее вообще другой профиль, как тебе тренировки с ней, как в команде вообще отреагировали на такую новость.

– В принципе все понимают, какая была цель этого. В команде очень хорошо приняли Дашу, помогали, подсказывали и было видно ее желание и как она старалась на тренировках. Для нас также было интересно, какие эти люди из индивидуальных видов спорта (улыбается – прим.). Рада, что имели время и возможность пообщаться и поработать с чемпионкой Европы.

– У тебя есть опыт выступлений в прекрасной, но такой далекой Исландии. После этого не рассматриваешь вариант попробовать себя еще раз за рубежом?

– Очень хотелось бы попробовать себя в других чемпионатах, почувствовать на что способна и могу ли конкурировать там. Есть очень большое желание, надеюсь, что скоро смогу его воплотить.

Анна Петрик facebook.com/m1925wfc

– В последнее время все больше девушек приходят на футбольные секции. Ты несколько раз становилась чемпионкой Украины, являешься основным игроком в сборной. Какие мысли, настроение позволили тебе удержаться в футболе, чтобы ты посоветовала им, чтобы дойти до таких же достижений, как у тебя?

– В общем все просто: если у тебя есть цель, желание и дисциплина, тебе остается только не обращать внимания на других, верить в себя и верить себе. Иногда нужно отказаться от того, чего хочешь в данный момент, чтобы получить то, чего хотела всю жизнь. Не изменять своим целям, заботиться о себе и любить то, что делаешь. Фраза, которая дает задуматься о результате собственной работы: что посеешь – то и пожнешь.

Если ты вкладываешь сердце в каждую тренировку, дисциплину – в каждый день, веру – в каждое движение, то рано или поздно это даст свои плоды. Нужно любить то, что делаешь, быть преданным делу, работать даже тогда, когда не видно мгновенного результата. Надо помнить: успех – это не случайность, а следствие ежедневного труда и терпения.