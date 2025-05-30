Сборная Украины впервые в истории вышла в дивизион А Лиги наций УЕФА

Национальная женская сборная Украины сыграла матч 5-го тура Лиги наций УЕФА. Соперником украинок была команда Албании. Номинально домашний поединок состоялся в Хорватии и завершился со счетом 2:1 в пользу Украины.

Победа в этом поединке автоматически бы позволила украинкам занять в квартете первое место еще за тур до завершения группового этапа. И впервые в истории квалифицироваться в элитный дивизион.

Но значительно мощнее матч начали албанки – за три минуты красные имели четыре угловых и после двух из них едва не забили. Активность соперниц была логичной – они также имели шанс на выход из группы.

Украинки быстро оправились и имели возможность открыть счет в следующей атаке – удар Роксоланы Кравчук в падении заблокировала защитница.

Но повели все же гости. После длинной передачи за спины защитницам Бериша вышла один на один с Екатериной Самсон и уверенно ее переиграла – 0:1...

Далее Кравчук пробивала головой – вратарь на месте. А на 19 минуте Овдийчук сравняла счет. Защитница неуклюже отпасовала на голкипера, Ольга доиграла эпизод до конца и переправила мяч в ворота – 1:1.

Взрывная половина тайма перешла в спокойное русло. Украинки играли довольно однообразно – обычно старались обострить длинными передачами. Но именно после короткой от Ольги Овдийчук – защитница Ольга Басанская ворвалась слева в штрафную и низом пробила точно в угол – 2:1.

Во втором тайме украинки создали возможность убежать в счете на 55 минуте. Соло в исполнении Анны Петрик, полузащитница вывела на удар Ольгу Овдийчук – удар с острого угла был впритык с дальней стойкой. Классный шанс забить имела и Николь Козлова сразу же после выхода на замену, но и ее удар из пределов штрафной был несколько неточным.

Несмотря на преимущество команды Владимира Пятенко – Албания едва не восстановила равновесие. После удара головой – мяч едва не залетел в ворота. Девушки удержали необходимый счет – 2:1 в итоге.

Лига наций, женщины

Вараджин, Хорватия

Группа В4, 30 мая, 5 тур

Украина – Албания 2:1 (2:1)

Голы: 0:1 – 10 Бериша, 1:1 – 19 Овдийчук, 2:1 – 41 Басанская

Украина: Самсон – Корсун, Котик, Шматко, Басанская – Андрухив (Гирин 46), Петрик, Семкив, Овдийчук – Кравчук (Глущенко 73), Калинина (Козлова 63).

Албания: Хюска – Тукай, Байрактари, Сара, Цуррай – Зарка (Луфо 86), Франя, Доци – Бериша, Трока (Максути 79), Красники.

Предупреждения: ... – Доци 51

Эта победа гарантировала украинкам первое место в группе, поэтому подопечные Владимира Пятенко повысились в классе. У Украины после 5 туров 13 очков, а у второй Чехии – 10. Однако украинки имеют преимущество по очным встречам.

В другом матче Чехия уверенно одолела аутсайдера группы Хорватию – 5:0. В последнем туре Украина сыграет против Хорватии, поединок состоится 3 июня.

Напомним, в начале апреля сборная Украины минимально одолела чешек (1:0), а затем разошлась миром (1:1) с этой сборной. В первых двух турах Лиги наций женская сборная Украины одержала победы над командами Албании (2:1) и Хорватии (2:1).