Марафон в элитный дивизион. Катерина Корсун – об успехе сборной Украины в Лиге наций

Национальная женская сборная Украины по футболу написала собственную страницу непростой истории. Не на всех парах и "не одной левой", но команда триумфально завоевала право со следующего сезона сыграть в элитном дивизионе Лиги наций!

Турнир не самый главный на континенте, но для украинского женского футбола, который даже несмотря на войну пытается встать на ноги, это большой шаг вперед.

Девушки "смели" с пути очень качественных середняков европейского футбола – Чехию, Хорватию и Албанию. И это при том, что ни одного матча не сыграли на домашнем стадионе.

"Чемпион" подвел итоги сезона вместе с Катериной Корсун – 29-летней защитницей полтавской Ворсклы и национальной команды.

– Катерина, не испортил ли настроения последний матч Лиги наций против хорваток? Понятно, что после выполнения задачи на сезон настроиться сложно, но все же...

– Любой спортсмен не любит проигрывать, мы не являемся исключением. Хотелось завершить этот отбор на позитивной ноте, поэтому неприятный осадок несколько остался. В то же время для нас это толчок не расслабляться и двигаться вперед.

– А какой матч из этого розыгрыша Лиги наций запомнился больше всего и чем именно?

– Однозначно матч против Албании! Мы победили 2:1 и досрочно вышли в дивизион "А". Особая атмосфера, давление, понимание, что это ключевая игра – все это присутствовало. Мы показали характер и хорошую игру. А лучший эпизод – финальный свисток. Только тогда поняли, что мы первые в группе и повышаемся в классе.

УАФ

– Ваш брат Игорь Корсун – бронзовый призер ЧМ-2024 по футзалу – также знает цену таким победам. Что сказал после матча?

– Игорь был в восторге, говорит, что ни на секунду не сомневался в победе женской сборной Украины.

– Мы видели эмоциональные кадры после драматического матча с албанками. Как отметили выход в элит-дивизион? Или празднование еще впереди?

– Эмоции зашкаливали, мы очень хотели одержать эту победу и разделить радость с болельщиками. Но впереди была еще одна игра, и уже с самого утра нас ждала тренировка и подготовка. Главное, что мы получили такую важную путевку в Лигу "А". Мы все очень к этому стремились.

– Обращали внимание, что многие матчи завершались со счетом 2:1? Это совпадение или закономерность?

– Это действительно интересный факт. Возможно, это свидетельство равенства команд – никто полностью не доминировал. В целом 2:1 – типичный "рабочий" счет: где-то держишь преимущество, где-то пропускаешь.

– Усталость за сезон, видимо, уже накопилась? Какие дальнейшие планы?

– Конечно, усталость есть. Это был очень тяжелый и насыщенный сезон. Сейчас весь фокус на финал Кубка Украины. А после него – отпуск, время на перезагрузку и отдых.

Пользуясь случаем приглашаем болельщиков посетить матч 10-го июня в Ровно в 16:00.

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– Обсуждали ли возможных соперников в дивизионе "А"? Все-таки, другой уровень...

– Пока что таких разговоров не было. Но все понимают: это шаг вперед, и там играют топ-команды Европы. Ждем определения участников Лиги "А", чтобы видеть, кто будет нашими соперницами.

Катерина Корсун УАФ

– Какие общие выводы из этого турнира? Не осталось ли ощущение неполного удовлетворения, потому что не удалось выйти на Евро-2025?

– Уровень национальных сборных очень высокий, все прогрессируют. Нет явных фаворитов или аутсайдеров – каждая команда может дать бой. Конечно, хотелось выйти на Евро, ведь это был хороший шанс, но уже имеем то, что имеем. Это история.

– Насколько изменился уровень чемпионата Украины и как это повлияет на сборную?

– Уровень растет, все больше команд способны бороться за медали. Молодежь прогрессирует и "наступает на пятки" – это хорошо. Сборной нужны молодые исполнители, это наше будущее.

– Какие тренды в женском футболе Европы? Все идет к универсализации, как говорил Лобановский?

– Да, Лобановский был прав. Сегодня каждая футболистка должна уметь все: атаковать, защищаться, разыгрывать, контролировать мяч. Атака начинается с вратаря, защита – с нападающего. Акцент на все компоненты игры, мелочей в футболе нет. Что именно приоритетное – решает тренер.

– Кстати, удалось посмотреть финал мужской Лиги чемпионов Интер – ПСЖ? И финал женской – Барса – Арсенал?

– Да, смотрела оба финала. Не ожидала, что счет Интер – ПСЖ будет 0:5. Хотелось больше интриги. ПСЖ прекрасно реализовал моменты и не дал шансов сопернику.

Женский финал был зрелищный! Барселона снова продемонстрировала, как надо владеть мячом и пространством. Но выигрывает тот, кто забивает на один больше.