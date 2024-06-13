Все, что нужно знать о чемпионате Европы по футболу

Раз в четыре года лучшие сборные Старого Света соревнуются за первенство на чемпионате Европы или, как все уже привыкли к сокращенному названию, Евро. Как известно, Евро-2024 станет 17-м соревнованием за право стать чемпионом континента. Сборная Украины вышла на чемпионат Европы по футболу в четвертый раз.

Что такое Евро-2024

Первенство Европы по футболу — это главное соревнование национальных сборных, которое проводится под эгидой УЕФА. Турнир проводится каждые 4 года и проходит между чемпионатами мира. Исключением было Евро-2020, которое сместилось на год из-за пандемии коронавируса.

Впервые Евро прошло в 1960 году под названием Кубок Европейских наций. Тогда хозяином первенства была Франция, а финальный матч прошел в Париже на стадионе "Парк де Пренс". С 1968-го турнир назывался чемпионат Европы по футболу, а также получил статус официального.

Как проходит отбор на Евро-2024 и сколько команд выходит из группы?

В квалификации (отбор на Евро-2024) чемпионата Европы участвовали 53 национальные сборные, которые были распределены на 10 групп (по 5 и 6 команд). Команды, занявшие первые 2 места в группах, отобрались в финальную часть напрямую, еще 4 команды, в том числе Украина, пробились по отбору через путь Лиги наций.

Стыковые матчи Евро-2024 Украина провела с Боснией и Герцеговиной и Исландией. В обоих случаях команда Сергея Реброва одерживала верх 2:1. Таким образом, стыки стали для "сине-желтых" такими же удачными, как и отбор к Евро-2016, когда сборная Украины одолела команду Словении.

На групповой стадии квалификации соперниками Украины были Англия, Италия, Северная Македония и Мальта. Матч Украина — Англия в отборе Евро-2024 стал одним из самых удачных в исполнении команды Реброва (1:1), однако выездную встречу "сине-желтые" проиграли. Матч Англия — Украина Евро-2024 более близким для подопечных тогда Руслана Ротаня не сделал — поражение 0:2.

А вот игра Северная Македония — Украина Евро-2024 для "сине-желтых" впервые приблизила. В премьерном официальном матче Сергея Реброва во главе команды украинская сборная победила в Скопье 3:2. В дальнейшем Украина в квалификации одержала 4 победы, дважды сыграла вничью и раз уступила.

Украина завершала отбор на Евро-2024 номинально домашним матчем с Италией. "Сине-желтых" устраивала только победа. Однако по итогам 90 минут игры на табло светились нули. Тогда стало понятно, что сборная Украины по футболу Евро-2024 как турнира сможет добиться лишь в том случае, если преодолеет барьер весенних стыковых матчей за несколько месяцев до соревнования. Что, в конечном итоге, и произошло.

Где и когда будет проходить Евро-2024

Чемпионат Европы по футболу в 2024 году состоится в Германии с 14 июня по 14 июля.

Когда жеребьевка Евро-2024

Жеребьевка Евро-2024 по поводу финальной части турнира состоялась 2 декабря 2023 года. Мероприятие прошло в Эльбской филармонии в Гамбурге. Сборные были распределены по корзинам в соответствии с общим рейтингом отборочного турнира. Сборная Германии на правах хозяина соревнования была автоматически посеяна в корзину 1 и расположена на позиции A1.

Корзина 1 — Германия (позиция А1), Португалия, Франция, Испания, Бельгия, Англия (позиции 1 в других группах); Корзина 2 — Венгрия, Турция, Румыния, Дания, Албания, Австрия; Корзина 3 — Нидерланды, Шотландия, Хорватия, Словения, Словакия, Чехия; Корзина 4 — Италия, Сербия, Швейцария, 3 победителя стыковых матчей (во время жеребьевки не определено — позже ими стали Украина, Польша и Грузия).

На каких стадионах будет Евро-2024

Матчи Евро-2024 будут принимать 10 стадионов в 10 городах:

Берлин — "Олимпийский стадион";

Мюнхен —"Мюнхен Арена";

Дортмунд — "BVB Дортмунд";

Штутгарт — "Штутгарт Арена";

Франкфурт на Майне — Франкфурт Арена";

Дюссельдорф — "Дюссельдорф Арена";

Гельзенкирхен — "Арена Ауф Шальке";

Кельн — "Кельн Стедиум";

Лейпциг — "Лейпциг Стедиум";

Гамбург — "Фолькспаркштадион".

Где будет финал Евро-2024

Как и любой турнир, чемпионат Европы по футболу 2024 года придет к своему логическому завершению. Речь о финале соревнования. Решающий матч примет столица Германии Берлин и "Олимпийский стадион". Поединок двух лучших сборных Евро-2024 состоится 14 июля.

Сколько команд на Евро-2024, какие страны входят на Евро-2024 и какие сборные вышли на Евро-2024?

В европейском первенстве принимают участие 24 национальные сборные: Германия (хозяин), Франция, Англия, Нидерланды, Италия, Шотландия, Польша, Албания, Швейцария, Бельгия, Словакия, Украина, Румыния, Португалия, Турция, Грузия, Испания, Хорватия, Венгрия, Словения, Дания, Сербия, Австрия, Чехия.

Где смотреть Евро-2024

Уже после того, как на Евро-2024 расписание матчей было объявлено для широкой публики, стали известны трансляторы турнира. Чемпионат Европы по футболу 2024 года в Украине покажут в полном объеме.

Каждый 51 матч соревнования можно увидеть на MEGOGO. Некоторые игры Евро-2024 в прямом эфире будут транслироваться по региональным телеканалам "Суспильного".

Известно, что на общественном вещателе можно увидеть матч-открытие, одну встречу группового этапа в день, среди которых и матчи сборной Украины, а также половину противостояний в 1/8 финала, все матчи 1/4 финала, оба полуфинала и финал соревнования. Любопытная деталь. Если сборная Украины Евро-2024 проведет не хуже предыдущего, хотя бы по показателю выхода в плей-офф, "Суспильнэ" будет транслировать также каждую игру "сине-желтых", начиная с этой стадии турнира.

Для обоих трансляторов на матчах будут работать комментаторы MEGOGO.

В какой группе Украина на Евро-2024

Когда стали известны результаты жеребьевки Евро-2024, "сине-желтые" попали в квартет E вместе с командами Румынии, Словакии и Бельгии. Сборная Украины Евро-2024 начнет матч с румынами (17 июня), продолжит игрой со словаками (21 июня), а закончит поединком с бельгийцами (26 июня).

После того, как состоялась жеребьевка плей-офф Евро-2024, стало ясно, что соперника сборной Украины в случае выхода из группы спрогнозировать непросто. Всё зависит от того, какая турнирная таблица сборной Украины на Евро-2024 станет реальностью по итогам трех первых матчей. Оппонентом команды Реброва уже в 1/8 могут быть и старые знакомые. К примеру, матч Украина — Италия Евро-2024 может украсить так же, как и отборочную кампанию.

Какие шансы Украины на Евро-2024

По котировкам букмекеров, украинцы занимают 11 место в перечне фаворитов турнира. Коэффициент на победу в чемпионате — 33. Фаворитами Евро специалисты считают сборные Англии (4,5), Франции (4,5) и Германии (7,0).

Также аналитики прочат сборной Украины выход из группы со 2-го места. Учитывая, что результаты матчей Евро-2024, наверное, подарят не одну неожиданность, у команды Сергея Реброва есть все шансы стать сенсацией со знаком плюс.