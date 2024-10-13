Один из голкиперов покинул расположение сборной Украины

Голкипер Дмитрий Ризнык покинул расположение национальной сборной Украины из-за травмы.

Об этом сообщила пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

Детали травмы не приводится. Таким образом, в распоряжении Сергея Реброва остаются Анатолий Трубин и Георгий Бущан.

Стоит отметить, что Ризнык получил вызов к "сине-желтым" из-за болезни вратаря мадридского Реала Андрея Лунина.

В следующем туре Лиги наций сборная Украины будет принимать команду Чехии, в параллельном матче Грузия сыграет дома против Албании. Оба поединка пройдут 14 октября.

Напомним, победу над Грузией Украине принес гол Мудрика на 35-й минуте. Подопечные Сергея Реброва набрали свои первые очки в нынешнем розыгрыше Лиги наций.

В первых двух турах украинцы не смогли обыграть команду Албании в номинально домашнем матче в Праге (1:2) , а три дня спустя, на этом же стадионе, уже уступили в гостевой игре команде Чехии - 2:3.