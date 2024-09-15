Ворскла удержала ничью в матче с Рухом в 6 туре УПЛ

Полтавская Ворскла дома сыграла вничью со львовским Рухом в 6 туре чемпионата Украины.

Поединок завершился со счётом 0:0.

Ровный первый тайм завершился неожиданным удалением полузащитника хозяев Александра Скляра, который сначала заработал желтую из-за разговоров с рефери, а на 38-й получил второе предупреждение за грубый подкат.

Вторая половина игры, начало которой задержалось из-за воздушной тревоги, началась с атак "желто-черных", захвативших инициативу в матче из-за многочисленного большинства.

Чемпионат Украины – УПЛ

6 тур, 15 сентября

Ворскла (Полтава) – Рух (Львов) 0:0

Ворскла: Исенко, Пердута (к), Черноморец, Гучек, Крупский, Челядин (76 Кулаковский), Скляр, Павлюк (43 Хрипчук), Мякушко (76 Нестеренко), Иеде, Кане

Рух: Ледвой, Роман (88 Лях), Холод, Дидык, Сыч, Подгурский (64 Подгурский), Карабин, Федор, Притула, Квасница (57 Клайвер), Краснопир

Предупреждение: 33 Скляр, 66 Челядин, 74 Кане, 85 Исенко - 45+2 Квасница, 66 Сич, 90 Дидык

Рух сейчас имеет в своем активе 10 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата. У Ворсклы 8 баллов и восьмая позиция.

Напомним, накануне Шахтер с хет-триком Бондаренко разгромил Карпаты, а Динамо с голами Буяльского и Брагару одолело Зорю.