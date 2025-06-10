Ворскла объявила об уходе Максимова после исторического вылета из УПЛ

Полтавская Ворскла уволила главного тренера Юрия Максимова после вылета команды из Украинской Премьер-лиги.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Специалист не будет работать с коллективом в следующем сезоне. Сейчас агент 56-летнего украинского специалиста согласовывает детали финализации его контракта с "зелено-белыми".

"Я точно не останусь. Я не выполнил свою задачу. Хотел бы попросить прощения у болельщиков за то, что произошло. Мы вылетели очень обидно, и так не должно было быть...", – пресс-служба клуба приводит слова самого Максимова, которые он сказал в телефонном разговоре с журналистом Владиславом Власенко.

Напомним, Максимов во второй раз возглавил полтавский клуб в октябре 2024 года. Его контракт был рассчитан до лета 2026 года.

Ранее сообщалось, что Ворскла, которая по итогам сезона впервые в истории вылетела из Украинской Премьер-лиги и находится в серьезном финансовом кризисе, может потерять профессиональный статус.

Также неоднозначный ответ относительно будущего команды дал вице-президент клуба Олег Лысак.

Отметим, что кроме финансовых проблем и понижения в классе на клуб также наложен трансферный бан от ФИФА за долги перед бывшими игроками.