Определились комментаторы украинской трансляции Евро-2024

Стал известен список журналистов, работающих на украинской трансляции чемпионата Европы-2024 по футболу.

Об этом сообщает издание Tribuna.com.

Смотреть Евро-2024 можно на медиасервисе MEGOGO и на местных телеканалах Общественного в цифровом эфире Т2, кабельных сетях и IPTV (кроме OTT).

Ведущими студиями станут Александра Кучеренко, Владимир Кобельков, Сергей Пейчев и Артем Панченко.

В состав комментаторов вошли: Вадим Скичко, Роберто Моралес, Вадим Шевякин, Виталий Кравченко, Владимир Кобельков, Сергей Лукьяненко, Александр Новак, Виталий Волочай, Виталий Похвала, Владимир Зверев, Владислав Шалота, Виталий Зверов, Роман Бебех, Павло Скрипченко и Егор Старков

Накануне главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объявил список футболистов, которые будут готовиться к Евро-2024, которое пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

На групповом этапе чемпионата Европы украинцы сыграют против Бельгии, Словакии и Румынии. В рамках финального этапа подготовки к турниру национальная команда проведет товарищеские матчи против Германии, Польши и Молдовы.

Напомним, сборная Украины пробилась на Евро-2024 через плей-офф. Сначала "желто-синие" выдали суперкамбек против Боснии и Герцеговины, а затем одержали волевую победу над Исландией.