Свой в Польше. Почему Кочергин заслуживает большего внимания в Украине

Чемпионат Польши стал первенством, привлекательным для украинцев, не вчера. Учитывая географическую близость и даже обстоятельства, далекие от спорта, выступления земляков Степана Бандеры и Ивана Франко в этой стране давно не удивляют. Однако один из тех, кто зарабатывает на жизнь в государстве со столицей в Варшаве, несправедливо в Украине оказался несколько подзабытым.

Чемпион знакомит читателей со взглядом на тему выступлений полузащитника польского Ракува Владислава Кочергина в контексте его незаслуженного пребывания в информационной тени на Родине.

Лидер лидера, или Экстракласа сильнее нынешней УПЛ

Владислав Кочергин стал футболистом Ракува в марте 2022 года. Переезд хавбека в Польшу связывать с полномасштабным вторжением необязательно – еще до 24 февраля того года Кочергин твердо решил, что продлевать договор с Зарей не будет, и был настроен покинуть УПЛ. О заинтересованности игроком другими клубами первенства Украины не сообщалось.

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С тех пор уроженец Одессы не просто сыграл за польский клуб более сотни матчей и записал в свой актив 34 результативных действия по системе "гол+пас", но и, без преувеличения, стал едва ли не ключевым футболистом своего коллектива. Лучшим у Кочергина был первый полноценный сезон в составе команды из Ченстохова, когда в розыгрыше-2022/23 он забил 12 мячей и отдал 4 ассиста. К слову, на счету украинца 4 гола и 2 результативные передачи в 19 играх кампании-2024/25.

Выбор Кочергина в пользу чемпионата западного соседа Украины мог удивлять разве что в начале. Да, весной 2022-го назвать Экстракласу более привлекательным соревнованием, чем УПЛ, язык не поворачивался. Но с тех пор многое изменилось. Сегодня и по спортивной составляющей, а кое-где уже и по финансовой, польская высшая лига Премьер-лиге украинской даст фору. Лучшим показателем конкурентности клубов страны Адама Мицкевича является улучшение ее показателей в таблице коэффициентов УЕФА. Только в течение розыгрыша-2023/24 Польша поднялась на 4 строчки. А вот Украина падает все ниже, и уже 23-я.

Футболист профиля, нужного национальной сборной

В попытках найти причины неудачных выступлений главной команды страны за последний год мы, среди прочего, отмечали и необходимость поиска качественного "материала" для воплощения новых и свежих идей в ситуации, когда в игре "сине-желтых" наблюдается очевидный застой. Кочергин под качества игрока, которому по силам добавить красок национальной сборной, точно подпадает.

Фото из социальных сетей

Следует понимать, что с начала сезона, а также иногда – в предыдущих розыгрышах, Кочергин чаще выступает на позиции опорного полузащитника. Впрочем, классическим разрушителем игрока, который так же полезен и на позициях выше, а также на правом фланге, его точно не назовешь. Владислав скорее "глубинный плеймейкер", который также способен навязать борьбу за мяч, поддержать и завершить атаку.

Последнюю черту в игре Кочергина можно назвать одной из его главных "фишек". Владислав из футболистов, которые умеют оказываться в нужном месте в нужное время. В первую очередь – за пределами штрафной, откуда он не раз наносил прицельные удары и продолжал атаки команды эффективными своевременными передачами. В умении классно действовать на подборе Кочергин превосходит практически любого конкурента из действующих "фаворитов" Сергея Реброва, которым наставник "сине-желтых" доверял на Евро-2024 и в осенней кампании Лиги наций.

На счету Владислава 1 матч в футболке национальной команды, и недавно о своем желании показать себя в "сине-желтой" футболке в очередной раз говорил сам игрок. Если представить Кочергина в качестве опции в опорной зоне, где не сегодня-завтра окончательно уйдут в прошлое как футболисты национальной команды Тарас Степаненко и Сергей Сидорчук, перед сборной открываются новые варианты в центре поля и ведении игры в целом.

Почему выступления в родном первенстве для Кочергина – не вариант

268 матчей на профессиональном уровне, 53 гола и 26 результативных передач. Значительный опыт игры во всех трех еврокубках, статус одного из самых стабильных исполнителей Экстракласы на своей позиции. Казалось бы, такая характеристика позволяет Кочергину оказаться в фокусе внимания тех же Динамо и Шахтера, которым такой футболист не помешает. Однако надеяться на такой сценарий на практике, вероятно, не стоит.

Фото из социальных сетей

Учитывая, что Кочергину уже 28, привлекательной инвестицией с точки зрения дальнейшей перепродажи его не назовешь. Кроме того, наличие среди "бело-синих" Владимира Бражко, Николая Шапаренко и Александра Пихаленка, а в составе "оранжево-черных" – Дмитрия Крыськива, Артема Бондаренко и Георгия Судакова, делает шансы Кочергина на место на поле не столь высокими. На позицию опорного тому же Шахтеру нужен скорее "питбуль" типа Ивана Калюжного, а не игрок, способный добавить в среднюю линию коллектива многообразие идей. Условное же Полесье футболисту с бэкграундом Владислава может быть просто неинтересным.

Фото из социальных сетей

Кочергин – пример удачной "продажи" в сопоставимом по уровню с УПЛ, но гораздо более "раскрученном" среди скаутов клубов по ведущим лигам, чемпионате, своих услуг исполнителем, которого не назовешь мегаталантливым. Учитывая же, что в первенстве Польши после попыток России захватить уже всю Украину футболистов с украинским паспортом приравняли к игрокам из стран ЕС, Экстракласа будет оставаться привлекательным направлением для многих игроков из УПЛ и дальше.