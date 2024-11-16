Смерть надежд и футбола Реброва. 7 выводов из матча Грузия – Украина

Сборная Украины провела очередной матч в рамках группового раунда Лиги наций-2024/25. Подопечные Сергея Реброва сыграли вничью с Грузией на поле соперника.

Чемпион анализирует игру главной команды страны по гарячим следам. И расставляет актуальные акценты после очередного выступления "сине-желтых", которое назвать удачным никак нельзя.

Те, что учатся на ошибках: Украина не отдала ни одного мяча

Среди продемонстрированных коллективом Сергея Реброва качеств, за которые гостям точно не стыдно, стоит отметить желание играть до последнего и выигрывать борьбу. Как известно, в предыдущих играх в нынешней кампании Лиги наций одной из главных претензий к футболистам сборной Украины было недостаточное желание сражаться в каждом конкретном эпизоде. Можно с уверенностью сказать: "пожелания" болельщиков и специалистов в этот раз были учтены.

Фото: Дан Балашов

Конечно, в нескольких эпизодах продавить неуступчивых украинцев грузинам все же удавалось. Однако по сравнению с выездными играми против Чехии и Албании в первых двух турах соревнования Украина сделала не один шаг вперед.

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"Сине-желтая" жена в очередной раз оказалась не готова противостоять сопернику, прибавившему по ходу игры. Футбол, который мог подарить гостям города на берегу Черного моря победу, демонстрировали лишь в ограниченный период матча.

Фото: Дан Балашов

На выходе Украина снова сыграла два разных тайма. Вопрос "Что мешает команде с не последним подбором футболистов на уровне крепких середняков европейского футбола удерживать качественную игру в течение всех 90 минут хотя бы в матчах с примерно сопоставимыми по возможностям соперниками?" остается в подвешенном состоянии и без долгожданного решения проблемы.

Шапаренко как ключевой фактор временного превосходства в центре поля

Идея использования хавбека Динамо в качестве "цепного пса" не только стала неожиданностью для соперника и показала многогранность Николая Шапаренко как современного центрального полузащитника, но и стала олицетворением действительно основательной подготовки Реброва и его помощников к конкретному сопернику.

Фото: Дан Балашов

"Десятка" главной команды страны снова закрывал "неродную" зону правее центра поля, и в этот раз получил задачу выгрызать, подчищать и уничтожать, в то время как привычного Шапаренко-креативщика мы в игре практически не видели. Вместе с тем, накопленная футболистами Динамо усталость, о которой, пардон за каламбур, не уставал говорить Александр Шовковский в течение последних недель, сказалась и здесь – Шапаренко был заменен в начале второго тайма, потому что где-то уже не "вывозил", да еще и имел в пассиве предупреждение. С перемещением бывшего игрока Ильичевца на скамейку запасных прежний импульс в центре поля Украина безвозвратно потеряла.

Замены, которые были своевременными

Ребров воспользовался правом произвести все 5 замен, и выход на поле игроков в разных слотах второго тайма не был случайным. Появление и Дмитрия Криськива с Алексеем Гуцуляком на 64-й, и Романа Яремчука с Иваном Калюжным на 80-й, и Александра Назаренко на 86-й минутах, выглядели именно теми верными решениями, направленными на усиление собственного потенциала и успокоения игры по причине резкой активизации соперника, которые были необходимы.

Фото: Дан Балашов

Другое дело, что эта Украина давно попрощалась с ощущением эффективности собственных возможностей, которые не так давно позволяли играть с командами уровня Грузии с позиции силы. Если у тебя нет класса в измерении коллективной игры, надеяться на чудодейственное прозрение того или иного футболиста, который вдруг совершит чудо, и забьет из ничего – святая наивность. Самое смешное, что если бы Гуцуляк или Назаренко использовали ту же потенциально убийственную атаку в добавленное ко второй половине время, она бы сработала.

Забарный "продал" себя в топ-клуб

Перед матчами сборных в СМИ появилась очередная информация о заинтересованности в услугах защитника Борнмута клубами, ставящими перед собой более амбициозные задачи. Ваш автор не разделял восхищение публики игрой экс-футболиста Динамо в октябрьской спарке – тогда, кроме впечатляюще эффективных действий в обороне собственных владений, Забарный допустил несколько ошибок при выходе из защиты в атаку, которые могли привести к непоправимым последствиям. Однако игра с Грузией в исполнении бека была если не воплощением совершенства, то близкой к идеальной.

Фото: Дан Балашов

Забарный еще раз показал высокий класс и чтение игры на своей половине, а его действия по продвижению мяча являются образцом высококлассного футбола современного центрбека. Учитывая хорошую прессу, непрекращающийся прогресс в АПЛ и не безграничный контракт с "вишнями", которые так же стремятся получить хорошую прибыль с трансфера одного из ключевых игроков команды, тема перехода Забарного в другой клуб может стать одной из центральных уже в январе.

Солидный Мудрик: рождение нового лидера команды

Хавбек Челси не забил, но провел матч, который может стать началом действительно новой эры и долгожданного прорыва. Мудрик не терялся на поле, едвал ли не в каждом эпизоде выбирал единственно верное решение, не злоупотреблял индивидуальной игрой, а также то и дело обострял, как никто.

Getty Images

Болельщикам присуще запоминать только триумфальные игры, в которых футболисты выступают в роли тех, кто сделал разницу. Однако в случае с Михаилом Мудриком именно игра на "Батуми Арене" является лучшим матчем вингера в футболке Украины из всех 27 поединков в футболке национальной команды.

"Во что играла Украина?": высокий прессинг как средство достижения успеха, который не "доехал"

На первый взгляд, план на матч работал вплоть до пропущенного мяча. Однако на самом деле замысел Реброва начал давать сбой еще в середине второй половины. В предыдущих поединках под руководством бывшего тренера Аль-Айна Украина нередко напоминала команду, не имеющую четкого замысла, направленного на достижение цели, а также играющую по ситуации. В этот раз "сине-желтые" вышли на матч с целью нивелирования сильных сторон соперника через накрывание его усилий быстрым противодействием при попытках перехода в атаку. Другое дело, что сил для реализации замысла на все 100% в который раз не хватило.

Фото: Дан Балашов

Это был не самый плохой матч Украины при Реброве. Даже больше – в целом это тот случай, когда действия команды, почерк и попытки тренера, произвели приятное впечатление. Но по итогам всех 90 минут, а не понравившихся отдельных отрезков игры очередной – посредственный. О футболе в исполнении той или иной команды и подходах того или иного специалиста можно спорить до хрипоты, но в любом профессиональном спорте главное – Результат. Эта карта, которой до матча в Батуми мог оперировать наставник "сине-желтых" как последним аргументом при обстоятельствах невнятных выступлений его подопечных, окончательно бита. Судьбу тренера, который не в состоянии раскрыть лучшие качества более чем приличных по отдельным характеристикам и уровню игры в своих клубах футболистов, будет решать другой легендарный нападающий Динамо.